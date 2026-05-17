Pet minuta dnevno koji menjaju energiju za ceo dan

Svaki dan je nova prilika da oblikujemo svoj život – i istraživanja psihologa i stručnjaka za navike pokazuju da kvalitet dana počinje malim, doslednim rutinama.

Autor:  Nina Stojanović
17.05.2026.09:00
Naime, čak 40% naših dnevnih aktivnosti čine navike, a ne svesne odluke, tvrdi psiholog Wendy Wood. To znači da ono što ponavljamo svakodnevno – zaista oblikuje naše raspoloženje, energiju i fokus.

Zdrave rutine ne samo da unapređuju trenutni dan, već dugoročno oblikuju naš život. Svaki dan u kojem iznova biramo da brinemo o svom telu, umu i unutrašnjem miru doprinosi dobrobiti, emocionalnoj stabilnosti i kvalitetu života, i to na duge staze.

1. Buđenje bez ekrana

Svaki dan je jedna priča za sebe, a za njeno ispisivanje presudna je inspiracija kako za njen početak tako i za celokupan tok. Zato neka prvi trenuci jutra budu samo vaši. Umesto da odmah proveravate telefon ili notifikacije, probudite se sa svojim mislima, planirajte dan i postavite nameru: kako želite da se osećate.

2. Vežbe istezanja i disanja

Kada smo povezani sa svojim telom i pažljivo ga osluškujemo, ova rutina dolazi sasvim prirodno, gotovo sama od sebe. Pokrenite i zagrejte telo uz dva-tri minuta istezanja ili jednostavne vežbe disanja. Istraživanja pokazuju da jutarnja fizička aktivnost povećava energiju, podiže koncentraciju i smanjuje stres tokom dana. 

3. Birajte hranu koja daje energiju

Za početak dana ništa što će opteretiti vaš organizam. Topao čaj, voćni napitak i hranljivi obrok napraviće lep uvod u dan i pružiti potrebnu podršku telu za aktivnosti koje su pred vama. Stabilan nivo energije pomaže boljoj produktivnosti, smanjenju impulsivnih odluka i očuvanju fokusa.

4. Vaš intermeco

Posvetite svakog dana vreme nečemu što hrani vašu dušu – čitanje, boravak u prirodi ili makar u parku, muzika ili meditacija. Taj mali „prekid“ pomaže da oslušnete sebe i uskladite ritam pre nego što se svet oko vas ubrza.

5. Zahvalnost

Na kraju dana, zapišite u dnevnik zahvalnosti barem jednu stvar koja vam je obeležila dan ili dobro delo koje ste učinili. Psiholozi potvrđuju da ta praksa povećava zadovoljstvo životom i pomaže da se usredsredimo na pozitivne trenutke.

Još jedan važan aspekt koji istraživanja naglašavaju jeste osećaj sigurnosti. Kada znamo da su osnovne stvari pod kontrolom – zdravlje, dom, svakodnevna organizacija – smanjuje se nivo stresa i oslobađa mentalni prostor za razvoj i uživanje u životu.

Upravo bi zato u stabilne rutine koje indirektno utiču na kvalitet svakog dana bilo dobro uvrstiti i Dunav“ dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje će vam dati dodatni osećaj sigurnosti za slučaj da vam hitno zatreba medicinska podrška.

Ne čekajte „savršeni trenutak“ – već birajte trenutke za sebe u svakom danu. Počnite malim koracima: budite svesni, pokrenite telo, nahranite um i dušu, praktikujte zahvalnost. Nema sumnje da ćete biti zadovoljni kada se jednog dana osvrnete na kvalitet svog života i kako ste iskoristili svoje vreme.

Iskoristite majske popuste - osiguranje, ključ stabilne i održive poljoprivrede
Iskoristite majske popuste - osiguranje, ključ stabilne i održive poljoprivrede

Nemci otkrili gde se živi najbolje u Evropi - nema krize, nema jezičke barijere 
Nemci otkrili gde se živi najbolje u Evropi - nema krize, nema jezičke barijere 

Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika
Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika

Penzija nije kraj, već početak - 10 razloga zbog kojih ljudi tek tada počinju da žive
Penzija nije kraj, već početak - 10 razloga zbog kojih ljudi tek tada počinju da žive

Podrška koja traje: „Dunav osiguranje" uz nove generacije SIM-ovaca
Podrška koja traje: „Dunav osiguranje" uz nove generacije SIM-ovaca

Neboder je koštao milijardu dolara, a danas mu se svi rugaju
Neboder je koštao milijardu dolara, a danas mu se svi rugaju

Kako do jeftnijeg stana ili dobrog posla - upotrebite navedeni način za pretragu 
Kako do jeftnijeg stana ili dobrog posla - upotrebite navedeni način za pretragu 

Pogledajte fioku - stare kašike mogu doneti ozbiljan novac, kolekcionari se bore za njih
Pogledajte fioku - stare kašike mogu doneti ozbiljan novac, kolekcionari se bore za njih

Kamioni puni "zelenog zlata" vrede bogatstvo - grad koji živi od avokada čuvaju naoružane patrole
Kamioni puni "zelenog zlata" vrede bogatstvo - grad koji živi od avokada čuvaju naoružane patrole

Dao otkaz i započeo biznis koji mu donosi hiljade evra - mesečno zaradi i do 35.000 
Dao otkaz i započeo biznis koji mu donosi hiljade evra - mesečno zaradi i do 35.000 

Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika
Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika

WhatsApp uvodi mesečnu pretplatu - plaćanje se odnosi na vlasnike navedenog modela
WhatsApp uvodi mesečnu pretplatu - plaćanje se odnosi na vlasnike navedenog modela

Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak
Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak

Amazon uvodi dostavu za 30 minuta - nova usluga menja pravila onlajn kupovine
Amazon uvodi dostavu za 30 minuta - nova usluga menja pravila onlajn kupovine

Gugl sprema mnogo novina - Android 17 uvodi 3D emodžije i još mnogo toga
Gugl sprema mnogo novina - Android 17 uvodi 3D emodžije i još mnogo toga

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 66.861,00 €
ETH ETH 1.866,79 €
LTC LTC 48,01 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 355,62 €
LINK LINK 8,29 €
BNB BNB 560,01 €
XMR XMR 331,98 €
