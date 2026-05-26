Gasni gigant KatarEnerdži otkazao je još nekoliko pošiljki tečnog prirodnog gasa (LNG) Italiji, produžavajući obustavu do sredine avgusta, objavio je italijanski komunalni servis Edison.

KatarEnerdži bi trebalo da isporučuje 6,4 milijarde kubnih metara LNG-a Italiji godišnje prema dugoročnom ugovoru sa Edisonom, ali je u martu objavio obustavu, signalizirajući da neće moći da isporučuje tečni gas pod ugovorenim uslovima u doglednoj budućnosti.

Uništeno 17 procenata kapaciteta - popravka tri do pet godina

Sredinom marta, Iran je uzvratio na izraelski napad na gasno polje Južni Pars napadom na gasna postrojenja u katarskom Ras Lafanu, uništavajući 17 procenata katarskog izvoznog kapaciteta.

Popravka će trajati tri do pet godina, a kompanija neće moći da isporučuje 12,8 miliona tona gasa godišnje tokom tog vremena.

Generalni direktor Saad al-Kabi rekao je da bi mogli biti primorani da proglase "višu silu" na tri do pet godina u dugoročnim ugovorima sa kupcima u Italiji, Belgiji, Južnoj Koreji i Kini.

Prema poslednjem obaveštenju, obustava je do sada obuhvatila ukupno 17 pošiljki tečnog prirodnog gasa (TPG) koje je trebalo da budu isporučene na Jadranski terminal u severnoj Italiji. To znači da Edison nije primio oko 2,2 milijarde kubnih metara gasa do tog datuma.

Edison je počeo da traži alternativne izvore i do 25. marta je pronašao zamene za devet od 17 isporuka, obezbedivši oko milijardu kubnih metara zamenskog gasa - uglavnom iz Sjedinjenih Država. Italija će verovatno početi da prima TPG iz postrojenja Golden Pas u SAD, zajedničkog projekta između KatarEnerdži i Ekson Mobila, od juna, piše Poslovni dnevnik.

Situacija ne bi trebalo ni na koji način da utiče na krajnje korisnike, naglasio je Edison.

