"I prilikom poslednje posete, kako ste vi rekli, a ja bih to svakako potvrdio, istorijske predsednika Sija Srbiji 2024. godine, on je nagovestio, imajući u vidu razmere i nivo našeg prijateljstva, da je moguće i da bi bilo potrebno i važno da zajednički gledamo, a Kina je tu mnogo razvijenija i mnogo ispred nas, kako da se modernizujemo i kako da jedni drugima pomažemo u tom poslu", rekao je Vučić.

On je zahvalio na prilici da poseti muzej u Šangaju u kome je nastala Komunistička partija Kine.

"Posle posete muzeju KPK u Pekingu uspeo sam mnogo toga da naučim o istoriji, o razvoju prelepe Kine, i da sagledam neka vaša iskustva iz drugačijeg ugla od onoga koje sam poznavao do sada", rekao je Vučić na sastanku.

On je dodao i da je nama teško da se poredimo sa gradom koji izgleda ovako veličanstveno kao što danas izgleda Šangaj, ali da je veoma srećan što je Er Srbija uspostavila avionsku liniju sa tim gradom i da je reč o letu koji ima veoma visok nivo popunjenosti.

"To otvara mogućnosti za mnogo veću saradnju, rekao bih, u različitim oblastima. Ja znam koliko znanja imate vi, i znam koliko odlično razumete, značaj modernizacije i Narodne Republike Kine i Šangaja", rekao je Vučić.

On je naveo da je to i nama potrebno - veštačka inteligencija, dalji napredak, dalji razvoj, moderne tehnologije, inovativna rešenja, inovacioni centri, naučno-tehnološki parkovi, i sve ono gde bismo mogli da idemo u korak sa onima koji su najrazvijeniji u svetu.

Vučić je rekao i da je za Srbiju kao relativno malu zemlju, iako najveću na Zapadnom Balkanu, veoma važno da može sa svojim proizvodima da dođe na tržište Šangaja, iako ne može, kako je napomenuo, ničega toliko da proizvedemo kolike su potrebe i Šangaja, a kamoli Kine, piše Tanjug.

"Za nas je veoma važno da imamo pristup i vašim trgovinama za neke od naših proizvoda, da unapredimo našu turističku saradnju, da imamo veći broj ljudi iz Šangaja koji će da dolaze u Beograd i Srbiju da obilaze naše turističke atrakcije", rekao je Vučić.

On je istakao i da u Srbiji vole Kineze.

"U Srbiji nećete čuti nijednu reč protiv Narodne Republike Kine i protiv kineskih ljudi, i zato vas molim da je tako budete u prilici da, kao najvažniji čovek partije ovde u Šangaju, da zamolite vaše sunarodnike iz ovog prelepog grada da posete Beograd, da posete Srbiju, i verujem da će se osećati kao kod svoje kuće", naveo je Vučić.

On je pre sastanka sa Čen Điningom posetio Muzej posvećen Prvom kongresu KPK u Šangaju, gde se upisao i u knjigu počasnih gostiju, a obišao je i Memorijalnu dvoranu Prvog nacionalnog kongresa KPK.

Predsednika Vučića je dočekala Tang Jun, zamenik partijskog sekretara i zamenik direktora Muzeja, a u obilasku sa predsednikom bila je i delegacija Srbije. Ranije danas on je imao sastanke i sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

