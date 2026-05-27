Pored potpisivanja zakona koji mu omogućava da pokreće vojne intervencije u inostranstvu, odnosno tamo gde je sloboda ruskih građana ugrožena zbog hapšenja ili sudskih postupaka, ruski predsednik Vladimir Putin je takođe potpisao novi dekret o regrutima.

On predviđa otpis duga od 10 miliona rubalja (oko 120.000 evra) za svakoga ko je potpisao ugovor sa vojskom na najmanje godinu dana posle 1. maja, piše Dojče vele.

Pored jednogodišnje obaveze prema vojsci, regruti se moraju obavezati i na "ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije", što je eufemizam koji Kremlj koristi za rat u Ukrajini.

Ovim Kremlj namerava da poveća regrutaciju novih ljudi, koja je poslednjih meseci u porastu. Zanimljivo je da se ugovor odnosi i na supružnike regruta, a prema podacima ruskih kompanija za posredovanje u nekretninama, iznos otpisa duga otprilike odgovara vrednosti jednosobnog stana od 35 kvadratnih metara u Moskvi.

Inače, ovo nije jedina pogodnost koja se nudi ljudima koji žele da se pridruže ruskoj vojsci. Zapravo, Rusija već više od četiri godine nudi prilično atraktivne plate muškarcima koji se prijave za borbu u Ukrajini. Veterani imaju prednost prilikom prijavljivanja na univerzitete i fakultete, a dobijaju i prestižne pozicije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.