Đedović Handanović je istakla posvećenost diversifikaciji izvora i pravaca snabdevanja gasom i naftom radi jačanja enegetske sigurnosti, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike.

"EU je naš najznačajniji partner u mnogim poljima. U prethodne tri godine smo ostvarili značajan napredak u reformama enegetskog sektora i usklađivanju sa propisima EU uz prenošenje paketa za električnu energiju i usvajanje Zakona o gasu, nafti i obaveznim rezervama krajem prošle godine", rekla je ona.

Ministarka je navela i da je diversifikovano snabdevanje gasom izgradnjom interkonekcije Srbija-Bugarska preko koje dobijamo gas iz Azerbejdžana.

"Alternative za snabdevanje su nam važne radi sigurnosti u slučaju poremaćaja, naš osnovni cilj je da imamo dovoljno energenata i stabilno snabdevanje uz cene koje mogu da priušte naši građani i koje uspevamo da držimo pod kontrolom", rekla je Đedović Handanović.

U saopštenju resornog ministarstva se dodaje da je Đedović Handanović podsetila da se priprema izgradnja gasnih interkonektora sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, kao i da je osnovano novo preduzeće "Gas infrastruktura" koje je nadležno za izgradnju projekata u gasnom sektoru kao i upravljanje gasnom infrastrukturom.

"Dobro napreduju pripreme izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom, kako bi što pre bio u funkciji. Radove ćemo započeti u ranu jesen, a za celu deonicu od granice preko Vran. Sa Rumunijom ćemo ojačati snabdevanje sa istočnog koridora izgradnjom interkonektora i gasovoda kojima ćemo se povezati sa podzemnim skladištima gasa. Gasovodi koje planiramo biće prilagođeni i za transport vodonika", rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, proširenjem podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i izgradnjom novog podzemnog skladišta gasa Tilva, koje bi bilo kapaciteta 300 miliona kubika, kapaciteti za skladištenje gasa u Srbiji će se povećati na milijardu kubika.

"Dugoročno nam je cilj da imamo dve milijarde kubika u skladišnom prostoru za gas, kako bismo bar polovinu naše potrošnje mogli da uskladištimo u Srbiji. Sa Svetskom bankom razgovaramo o širem projektu za jačanje i izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture uz ulaganje od milijardu evra koje je važno i za diversifikaciju", rekla je Đedović Handanović.

Ona je naglasila i da je važna i podrška EU za razvoj i izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture koji su, kako je navela preduslov za dalju diversifikaciju izvora i pravaca snabdevanja gasom. Ministarka je podsetila i da je Srbija prva u regionu ispunila sve preduslove za spajanje sa tržištem električne energije u EU.

"Očekujemo verifikaciju od evropskih institucija što je pre moguće, jer smo ispunili sve što je bilo potrebno sa naše strane da spojimo naše tržište električne energije sa istim u EU, što je važno i za zemlje članice zbog razmene električne energije koja ide preko Srbije i koja je važna za stabilnost snabdevanja i sve regionalne operatere prenosnog sistema", rekla je ona.

Đedović Handanović je naglasila da država nadgleda cene naftnih derivata, da su na snazi konkretne mere kojima su stabilizovane cene, kao i da će se donositi nove mere kako bi cene ostale razumne i snabdevanje pouzdano, uprkos tome što na berzama cene neprestano rastu.

"Sankcije NIS-u su veliki izazov, posebno u situaciji kada je svet u naftnoj krizi zbog sukoba na Bliskom istoku. Za nas je od krucijalne važnosti da rafinerija nastavi da radi da bismo imali stabilno snabdevanje", kazala je ona.

Kako je dodala, povećane su i državne rezerve derivata kojih imamo za blizu 80 dana prosečne letnje potrošnje.

"Mnoge kompanije iz regiona kupuju od NIS-a, on je povećao proizvodnju i za sada je snabdevanje stabilno. Međutim jako je važno da se što pre završe pregovori oko vlasništva kako bi NIS bio skinut sa liste sankcija. Očekujemo povratnu informaciju od Mađarske na temu međudržavnog sporazuma, a uporedo oni pregovaraju sa ruskom stranom o promeni vlasništva, za šta je rok 22. maj, koji je definisala američka Kancelarija za kontrolu imovine. Srbija je podržala zahtev NIS-a za produženje licence za rad i posle 17. aprila kada trenutna ističe", zaklljučila je Đedović Handanović, piše Tanjug.

U saopštenju se navodi da su u radu radne grupe učestvovali ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat i direktor Direktorata za energetiku Kristina Lobilo Borero, kao i predstavnici Evropske komisije i delegacije EU u Srbiji. Dodaje se da je Bekerat naveo da je radna grupa odličan format za razgovore o saradnji Srbije i EU.

"Energetika je i zbog geopolitičke situacije u fokusu svuda i važno je da razgovaramo kako EU može da podrži napore Srbije da nastavi sa stabilnim snabdevanjem i diversifikacijom izvora i pravaca snabdevanja naftom i gasom. Energetika je jedno od polja gde je ostvaren konkretan i vidljiv napredak u reformama", rekao je on.

