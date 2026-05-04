Kompanija je na berzu ušla 2024. godine putem SPAC spajanja, a od tada se suočava sa značajnim finansijskim i operativnim izazovima.

Slabi finansijski rezultati i veliki gubici

Iako tržišna kapitalizacija i dalje iznosi oko 2,5 milijardi dolara, poslovni pokazatelji ukazuju na izražen nesklad između vrednovanja i realnih rezultata.

Prema dostupnim podacima, Tramp Media je u 2025. godini ostvarila:

- Prihod od oko 3,7 miliona dolara i,

- Neto gubitak od više od 700 miliona dolara.

Analitičari navode da su ranije projekcije o milijardama dolara godišnjeg prihoda bile znatno preoptimistične.

Još 2021. godine, ljudi koji su predstavljali kompaniju govorili su da očekuju prihod od 3,7 milijardi dolara u 2026. godini.

"Što se tiče kompanije društvenih medija, to je pomalo promašaj", rekao je Tajler Riči, kourednik Sevens Reporta, firme za analizu tržišta sa sedištem na Floridi, piše Biznis insajder (Business Insider).

"Truth Social" bez značajnijeg rasta

Glavni proizvod kompanije, društvena mreža "Truth Social", nije ostvarila očekivani tržišni prodor.

Platforma je ostala znatno manja u poređenju sa globalnim konkurentima, dok se deo sadržaja korisnika istovremeno pojavljuje i na drugim mrežama.

Stručnjaci ocenjuju da je početna ideja platforme, zasnovana na stvaranju alternativnog prostora za politički govor, izgubila deo prvobitnog značaja nakon povratka Donalda Trampa na druge velike društvene mreže.

Kompanija se nikada nije zaista učvrstila niti zaradila mnogo novca.

Naravno, predsednik objavljuje na sajtu, ali ti postovi gotovo odmah stižu na Iks i drugde.

Ne navodi koliko korisnika ima, ali spoljne procene kažu da je to mali deo Fejsbuka ili TikToka. To čak nije ni platforma koju prva dama bira. A, prvobitni razlog postojanja platforme - da bude prostor za "slobodu govora" nakon što je predsedniku zabranjeno korišćenje više platformi društvenih medija nakon nereda 6. januara - danas je bez značaja. Zabrane su ukinute, a vlasništvo Ilona Maska nad Iksom znači da predsednik verovatno može da objavljuje šta god želi.

Pokušaji TMTG-a da pronađe nešto drugo da radi takođe nisu bili plodonosni. Najavili su planove za izgradnju bitkoin fonda uoči rasprodaje. Takođe su se udružili sa kripto platformom Crypto.com i planiraju da pokrenu novo tržište kriptovaluta tokena i predviđanja. U decembru je TMTG pokrenuo pet Truth Social ETF-ova, ali je prijem bio mlak.

Neuspešni pokušaji diverzifikacije poslovanja

Tramp Media je pokušala da proširi poslovanje na finansijske i kripto proizvode, uključujući ETF fondove i planove za digitalna tržišta, ali rezultati su ostali ograničeni.

ETF proizvodi beleže skromnu imovinu i nedovoljnu profitabilnost, dok planirane kripto inicijative nisu ostvarile značajniji tržišni efekat.

"Za sada je prilično razočaravajuće", kaže Erik Balčunas, ETF analitičar.

ETF-ovi imaju oko 34 miliona dolara ukupne imovine, ali tačka rentabilnosti za izdavaoca je obično 50-100 miliona dolara imovine, dodaje on, što znači da za sada TMTG gubi novac na proizvodima.

Ambiciozni, ali neostvareni planovi

Kompanija je najavila i potencijalno spajanje sa firmom za nuklearnu fuziju TAE Technologies, u poslu procenjenom na oko šest milijardi dolara.

Međutim, transakcija još nije finalizovana, a sama tehnologija je i dalje u fazi razvoja bez komercijalne primene u punom obimu.

Promene u rukovodstvu i strateška neizvesnost

Tokom prethodnog perioda došlo je i do promena u menadžmentu kompanije, što je dodatno pojačalo neizvesnost oko dugoročne strategije.

Analitičari ocenjuju da je prvobitna ambicija da Trump Media postane konkurent velikim digitalnim platformama sve manje realna.

Podeljena očekivanja investitora

Dok pojedini investitori i dalje vide potencijal u brendu i političkom uticaju, značajan deo tržišta zauzima negativnu poziciju.

Prema tržišnim podacima, short interes u akcijama DJT iznosi oko devet procenata slobodnog prometa, što ukazuje na izražen skepticizam investitora.

Iako je Tramp Media predstavljena kao pokušaj izgradnje nove digitalne i medijske platforme, dosadašnji rezultati pokazuju suprotan trend.

Pad vrednosti od oko 90 odsto, slabi poslovni rezultati i neostvareni planovi širenja učinili su ovu investiciju jednom od najlošijih tržišnih priča povezanih sa Donaldom Trampom.

