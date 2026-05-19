Indeks preseljenja bez poreza (Tax-Free Relocation Index) je rang list koju je izradila kompanija William Russell, a koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje, uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak.



Pri izradi indeksa uzimaju se u obzir prosečne plate u zemlji, troškovi stanovanja i poreske stope. Namenjen je pojedincima koji traže finansijski najpovoljnija mesta za život i rad.

Plata veća od 8.000 evra

Stanovnici Lihtenštajna, male države smeštene između Austrije i Švajcarske, imaju prosečnu neto platu od oko 8.249 evra.



Ipak, treba imati u vidu da je reč o veoma maloj zemlji sa oko 40.000 stanovnika, u kojoj oko 70 odsto radne snage čine strani državljani, najčešće iz Švajcarske, Austrije i Nemačke.



Lihtenštajn ima stabilnu ekonomiju snažno povezanu sa Švajcarskom, visok životni standard i veoma visok nivo bezbednosti – kriminal je sveden na minimum. Pored toga, reč je o alpskoj državici sa izuzetno očuvanom prirodom, smeštenoj u dolini reke Rajne.



Kada je reč o preseljenju, državljani Srbije mogu se preseliti u Lihtenštajn, ali ne po principu slobodnog kretanja kao u okviru EU/EEA. Potrebno je obezbediti odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu, a sistem je kvotni i prilično ograničen, piše Blic.



Najčešći put je kroz direktnu ponudu posla od poslodavca u zemlji, nakon čega se aplicira za dozvolu boravkaNajtraženiji profili su u IT sektoru, finansijama, inženjeringu i zdravstvu, prema opštim podacima o tržištu rada i imigracionim pravilima Lihtenštajna.



