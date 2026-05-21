Pejović je naglasio da je dečji dodatak za mnoge porodice važan jer može da pomogne kupovinu užine, školskog pribora ili nekih knjiga, kao i da je povećanjem cenzusa ispravljena nepravda prema porodicama koje su izgubile pravo na dečji dodatak nakon povećanja minimalne zarade.

"Ovim smo zapravo ispravili tu vrstu nepravde, jer su ga sada mnoge porodice dobile. Mi smo odmah izvršili analizu da li ovo ima efekta, jer sve što radimo mora da ima neki smisao i svrhu. U aprilu je 9.911 korisnika više dobilo dodatak, a to znači 6.410 dece je dobilo više pomoći u odnosu na mart ove godine. Od 1. aprila, od kad se primenjuje ova vrsta cenzusa mi smo već videli rezultat da preko 6.000 dece više dobija ovu vrstu pomoći", rekao je on gostujući na Prvoj TV.

Državni sekretar je dodao da su povećanje dobili i roditelji dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom u visini od 50 odsto, kao i da je broj dece kojima su isplaćena sredstva iz alimentacionog fonda porastao.

"Od prošle godine od kad se primenjuje ovaj zakon, prva majka je bila isplaćena avgusta prošle godine, a 795 dece je dobilo ovu vrstu pomoći i mogu da vam kažem da je alimentacioni fond jedna od mera koja je među najpopularnijim u našem ministarstvu i da nam mnoge majke i očevi pišu. Od ovoga je 15 odsto očeva, samo da naglasim, nisu samo majke u pitanju. Mnogo pisama podrške dobijamo od roditelja kojima je ovo zaista spas", istakao je Pejović.

Podsetio je da roditelji koji ne mogu da naplate potraživanja od drugog roditelja treba da podnesu zahtev za rešenje izvršenja Osnovnom sudu koji nakon toga zahtev upućuje ka izvršitelju.

"Izvršitelj pokušava da naplati od roditelja koji ne želi da izvršava svoju obavezu, i ako ne uspe, nama šalje rešenje i mi u roku od 15 dana isplaćujemo. Mi smo do sada isplatili skoro 40 miliona dinara od avgusta prošle godine iz alimentacionog fonda deci jer je ovo mera koja je usmerena na pomoć deci", objasnio je državni sekretar.

Govoreći o meri koja mladim majkama omogućava subvenciju za kupovinu nekretnine u visini od 20 odsto vrednosti, Pejović je rekao da majka ima pravo da u roku od 12 meseci nakon porođaja konkuriše za subvenciju, piše Tanjug.

"Majka koja rodi dete ima 12 meseci vremena dok to dete ne napuni godinu dana da konkuriše. Dajemo 20 odsto od vrednosti nekretnine, najviše 20.000 evra, i do sada je 1.600 majki, 1.600 porodica zbrinuto i oko 26 miliona evra smo uložili u ovu meru", rekao je on.

