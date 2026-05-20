Smeštena u Pirinejima između Francuske i Španije, Andora je mala kneževina kojom formalno upravljaju predsednik Francuske i biskup Urhela.

Sa površinom od samo 468 kvadratnih kilometara, to je zemlja koju je gotovo u potpunosti moguće istražiti peške. Skoro bez kriminala i bez vojske Andora nema stalnu vojsku, a njena odbrana je istorijski bila poverena susednim zemljama Francuskoj i Španiji, što je regulisano međunarodnim sporazumima.

Pored toga, šefovi država su predsednik Francuske i katolički biskup Urhela. U vanrednim situacijama moguće je mobilisati stanovništvo, ali u svakodnevnom funkcionisanju, nacionalna policija je odgovorna za bezbednost.

Ova zemlja se često navodi kao jedna od najbezbednijih na svetu. Teški kriminal gotovo da ne postoji - stope ubistava su godinama na nuli ili su to izolovani incidenti koji se dešavaju u razmaku od nekoliko godina. Sitni kriminal poput krađe, pljačke ili vandalizma je izuzetno redak, tako da se turisti i stanovnici mogu slobodno kretati u bilo koje doba dana.

Najčešći izazovi za policiju nisu ulični kriminal, već finansijski kriminali poput pranja novca i povremene krađe iz planinskih koliba tokom turističke skijaške sezone. U zemlji postoji samo jedan zatvor, koji je moderno opremljen i obično drži veoma mali broj zatvorenika - obično između 40 i 60 ljudi, što je veoma niska brojka za zemlju ove veličine.

Većina zatvorenika su strani državljani, uglavnom umešani u šverc, pa je zatvorski sistem često delimično prazan. Visok standard sa niskim porezima Andora se godinama smatra poreskim rajem, a danas i dalje ima veoma niske poreze u poređenju sa većinom Evrope.

Porez na dohodak je ograničen na maksimum 10 odsto, dok je PDV (IGI) samo 4,5 procenata, što je među najnižim stopama na kontinentu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Andorci su među najdugovečnijima na svetu, sa prosečnim životnim vekom od oko 83 do 84 godine. Zdravstveni sistem se smatra veoma efikasnim. Uprkos visokom standardu, život u zemlji nije jeftin.

Ograničen prostor u planinskom području znači visoke cene nekretnina, kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje. Turizam, priroda i luksuz Andora je posebno popularna među ljubiteljima prirode, kupovine i velnesa.

Glavni grad, Andora la Velja, je takođe najviša prestonica u Evropi, poznata po svom starom gradu, Bari Antiku, i istorijskoj zgradi parlamenta iz 16. veka, Kasa de la Val. Grad je takođe zona bez carine, što ga čini atraktivnim mestom za kupovinu luksuzne robe, elektronike i parfema.

Jedna od najpoznatijih atrakcija je termalni kompleks Kaldea, smešten u futurističkoj staklenoj zgradi, koji nudi spa iskustvo u termalnim bazenima i saunama. Zimi je Andora poznata po svojim skijalištima svetske klase, dok se leti transformiše u destinaciju za planinarenje, vožnju biciklom i adrenalinske aktivnosti, uključujući dugačak prirodni tobogan u parku Naturland, piše Dnevno.hr

Posebnu atmosferu pružaju i mala planinska sela poput Ordine i Pale, kao i romanske crkve iz 11. i 12. veka, koje čuvaju svoj srednjovekovni izgled i često deluju kao razglednice.

