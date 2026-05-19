Moskva i Peking povezuju kinesku inicijativu „Pojas i put” sa ruskim arktičkim koridorom, uz planove za izgradnju ledolomaca, kontejnerskih brodova i celogodišnju plovidbu između Azije i Evrope.



Od 2024. godine Rusija je pozvala Kinu da zajednički razvija Severni morski put, sa fokusom na širenje logistike i kontejnerskog transporta, čime se kineska inicijativa „Pojas i put” praktično širi i na polarne vode.



Kineska kompanija NewNew Shipping Line je još 2023. nabavila flotu brodova za transport kontejnera duž Severnog morskog puta, obučila posade za plovidbu Arktikom i uspešno realizovala prvih sedam putovanja.



Godinu dana kasnije, podružnica ruskog Rosatoma i kineska transportna kompanija potpisale su memorandum o pokretanju celogodišnje kontejnerske linije između ruskih i kineskih luka preko Arktika.



Zajednički projekat predviđa projektovanje i izgradnju kontejnerskih brodova visoke ledene klase, kao i razvoj arktičke transportne mreže. Prva faza podrazumeva izgradnju pet brodova kapaciteta 4.400 TEU za celogodišnju plovidbu, dok se prvi ARC7 brod očekuje 2027. godine.



Tokom 2025. direktor Rosatoma Aleksej Lihačov i kineski ministar saobraćaja Liu Vej potvrdili su nameru dve zemlje da zajednički razvijaju i komercijalizuju plovidbu Severnim morskim putem.



U oktobru 2025. usvojena je i zajednička mapa puta čiji je cilj da do 2030. godine godišnji teretni saobraćaj između Rusije i Kine preko Arktika dostigne 20 miliona tona.



Kineske transportne kompanije su samo tokom 2025. godine realizovale 17 kontejnerskih plovidbi Severnim morskim putem.



Glavna prednost Severnog morskog puta je što veliki kontejnerski brod iz Kine do Evrope može stići za oko 20 dana, gotovo dvostruko brže nego tradicionalnom rutom kroz Suecki kanal, piše Sputnikportal.



Pored toga, arktička ruta skraćuje plovidbu između Azije i Evrope za 30 do 40 odsto, što značajno smanjuje potrošnju goriva.



Kako bi ojačale bezbednost plovidbe Arktikom, Rusija i Kina su potpisale i memorandum o obuci kineskih pomoraca za polarne uslove. Kineski stručnjaci će se školovati na ruskim pomorskim univerzitetima „Admiral Nevelskoj” i „Admiral Makarov”.



Prema rečima direktora Rosatoma Alekseja Lihačova, interesovanje Kine za Severni morski put raste „iz meseca u mesec”. Tranzitni teret duž ove rute dostigao je rekordnih 3,2 miliona tona u 2025. godini, dok je ukupan teretni promet između Rusije i Kine preko arktičkog koridora dostigao 5,4 miliona tona.



