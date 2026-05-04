Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 37,2 milijarde evra.



Indeks straha i pohlepe (Fer and Grid Indeks) za bitkoin se danas nalazi na nivou 40 u kategoriji „strah", gore u odnosu na jučerašnjih 47 u kategoriji „neutralno", što ukazuje na slabljenje sentimenta na tržištu.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 0,61 odsto na 1.996,27 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,84 odsto na 532,82 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) je stabilna na 71,8 evra, a avalanš (AVAKS) je neznatno porastao za 0,66 odsto na 7,79 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 2,31 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute TST, GIGL i DAŠ, prenosi Tanjug.

