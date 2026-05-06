Na Vol Stritu, S&P 500 je u utorak dostigao novi rekordni nivo, kao i Nasdaq indeks, zahvaljujući smirivanju situacije u Ormuskom moreuzu i dobrim poslovnim rezultatima kompanija. Indeks Dow Jones porastao je za 0,73 procenta, na 49.298 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,81 procenat, na 7.259 poena, a Nasdaq za 1,03 procenta, na 25.326 poena.

Novi rekordi za indekse S&P 500 i Nasdaq najviše su pod uticajem snažnog rasta cena akcija proizvođača čipova, kao što su AMD i Intel, zahvaljujući najavama novih velikih investicija u razvoj veštačke inteligencije.

Cena akcija AMD-a porasla je za oko četiri procenta, Intelovih za 13 procenata, a indeks proizvođača čipova PHLX skočio je za više od četiri procenta, na novi rekordni maksimum.

Cene akcija u svih 11 glavnih sektora indeksa S&P 500 porasle su juče, jer su investitori ohrabreni boljim nego očekivanim kvartalnim poslovnim rezultatima. Više od 300 kompanija u indeksu S&P 500 objavilo je do sada izveštaje, a oko 83 procenta njih je premašilo očekivanja zarade.

Stoga se sada procenjuje da je zarada kompanija u prvom kvartalu porasla u proseku za oko 28 procenata u poređenju sa istim periodom prošle godine, dok se pre mesec dana očekivao rast od oko 14 procenata. Na tržište je pozitivno uticalo i smirivanje situacije na Bliskom istoku.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je juče da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, navodeći kao razlog "veliki napredak" ka sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom.

Dan ranije, činilo se da bi sukob između SAD i Irana mogao ponovo da eskalira, jer je Tramp pokrenuo operaciju usmerenu na preuzimanje kontrole nad Ormuskim moreuzom, koji Iran blokira otkako su ga SAD i Izrael napale, piše Poslovni dnevnik.

Kako se situacija u moreuzu smirivala, cene nafte su padale, ublažavajući strahove od naglog rasta inflacije u narednim mesecima. Cene akcija su juče takođe porasle na većini evropskih berzi. Iako je londonski indeks FTSE pao za 1,40 odsto na 10.219 poena, frankfurtski DAX je porastao za 1,71 odsto na 24.401 poen, a pariski CAC za 1,08 odsto na 8.062 poena.

