Roditelji više ne traže razgledanja, izlete i noćni život, već mir, sigurnost i jednostavnu organizaciju. Upravo zbog toga se Grčka godinama izdvaja kao jedna od najpouzdanijih destinacija za porodično putovanje sa malom decom.

Letovanje u Grčkoj sa bebom zahteva drugačiji pristup nego putovanje sa starijom decom - od izbora destinacije do organizacije puta, smeštaja i svakodnevnog ritma odmora.

Da li je Grčka pogodna za letovanje sa bebom?

Grčka se smatra jednom od najprilagođenijih destinacija za porodice sa malom decom, posebno za putnike iz Srbije i regiona.

Razlozi su pre svega praktični: kratko putovanje automobilom, veliki broj mirnih letovališta, peščane plaže sa postepenim ulaskom u more, dobra dostupnost apoteka i zdravstvenih ustanova, kao i kultura koja je izrazito naklonjena deci.

Roditelji često ističu da se u Grčkoj osećaju opuštenije nego u drugim turističkim zemljama, jer su bebe dobrodošle gotovo svuda - u restoranima, kafićima i smeštajima.

Najpogodnije regije u Grčkoj za odmor sa bebom

Kod izbora destinacije najvažniji su mir, kratka udaljenost, dostupnost zdravstvene zaštite i blizina plaže.

Halkidiki

Halkidiki je jedna od najčešćih izbora porodica iz Srbije. Odlikuju ga lako dostupan put automobilom, brojna mirna letovališta, peščane plaže i blizina Soluna i bolnica. Sitonija se posebno izdvaja zbog prirode i tišine.

Olimpska i Solunska regija

Ove regije su idealne za kraći i jednostavniji put. Do njih se stiže za oko pet/šest sati vožnje od granice. Karakterišu ih dugačke peščane plaže, ravna šetališta pogodna za kolica i dobra infrastruktura.

Nei Pori

Nei Pori je jedno od najčešćih izbora za prvo letovanje sa bebom. Ima dugu peščanu plažu sa postepenim ulaskom u more, ravno šetalište i blizinu osnovnih sadržaja.

Asprovalta i Nea Vrasna

Ova mesta nude mirnu atmosferu, plitko more i jednostavan pristup plaži. Pogodna su za porodične šetnje i opušten odmor.

Stavros

Stavros je mirno letovalište sa dobrom infrastrukturom, prirodnim hladom i šetalištem uz more.

Vurvuru (Sitonija)

Jedno od najmirnijih mesta na Sitoniji, sa izuzetno čistim morem i prirodnim uvalama bez talasa, idealno za potpuni odmor.

Toroni

Toroni nudi dugačku peščanu plažu, manje gužve i osnovne sadržaje u blizini, što ga čini pogodnim za porodice sa bebama.

Jerisos (Atos)

Jerisos ima uređenu infrastrukturu, mirno more i dobru dostupnost apoteka i zdravstvenih ustanova.

Vrahos (Epir)

Poznat po širokoj peščanoj plaži i mirnoj atmosferi, bez velikih turističkih gužvi.

Tasos - Skala Potamia

Skala Potamia nudi dugu peščanu plažu, plitko more i prirodan hlad, uz dobru dostupnost sadržaja, piše Grčka info.

Ostrva pogodna za letovanje sa bebom

Tasos zbog kratke trajektne linije i mira, Krf zbog dobre infrastrukture i bolnica, kao i Skijatos zbog peščanih plaža i zaštićenih uvala. Kod ostrva je važno da smeštaj bude blizu plaže i osnovnih sadržaja.

Kada je reč o plažama, idealna je ona koja ima sitan pesak ili fini šljunak, postepen ulazak u more, mirnu vodu bez talasa, prirodan hlad i lak pristup bez stepenica. Što se tiče smeštaja, najbolji izbor je smeštaj u blizini plaže, u mirnom okruženju, sa mogućnošću korišćenja kreveca i terasom ili dvorištem. Manji apartmani često su praktičniji od velikih hotela.

Putovanje do Grčke sa bebom

Najčešći izbor je automobil, jer omogućava fleksibilne pauze i više prostora za opremu. Preporučuje se putovanje noću ili rano ujutru. Avion je opcija za udaljenija ostrva, ali zahteva dodatnu organizaciju oko opreme i pravila avio-kompanija.

Kada je reč o zdravstvenom sistemu, Grčka ima razvijen zdravstveni sistem, sa dostupnim apotekama i privatnim ordinacijama u većini letovališta. Preporučuje se putno osiguranje i osnovna medicinska oprema za bebu.

Kada ići na more sa bebom?

Najbolji periodi su jun, prva polovina jula i septembar, kada su temperature prijatnije i manje gužve. Najčešće greške su izbor predugog puta, smeštaj daleko od plaže, previše planiranih aktivnosti i putovanje u jeku sezone.

Roditelji uglavnom ističu da je ključ uspešnog letovanja pravi izbor destinacije i smeštaja, kao i sporiji tempo odmora. Većina navodi da je iskustvo bilo lakše nego što su očekivali.Letovanje u Grčkoj sa bebom može biti potpuno opušteno i bez stresa uz dobar izbor destinacije, kvalitetan smeštaj i realna očekivanja.

Grčka ostaje jedna od najpouzdanijih destinacija za porodična putovanja zahvaljujući blizini, infrastrukturi i gostoprimstvu.

