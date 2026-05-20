Sporazum je postignut rano ujutru u sredu nakon višesatnih pregovora između predstavnika Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije.

Sporazum se nadovezuje na sporazum koji su Brisel i Vašington postigli prošlog leta u Tarnberiju u Škotskoj, u vlasništvu Donalda Trampa.

Prema sporazumu, Evropska unija se složila da ukine carine na američke industrijske proizvode i neke poljoprivredne proizvode, dok bi SAD ograničile carine na većinu evropskog izvoza na 15 procenata, izveštava Politiko.

Pregovori su mesecima bili blokirani zbog političkih tenzija između Brisela i Vašingtona. Situaciju je dodatno zakomplikovala Trampova pretnja u januaru da bi SAD mogle da preuzmu Grenland, autonomnu teritoriju Danske, i odluka Vrhovnog suda SAD u februaru koja je osporila veliki deo njegove carinske politike.

Frustriran sporim evropskim procesom ratifikacije, Tramp je potom zapretio da će od 4. jula uvesti carine od 25 odsto na evropske automobile. Takav potez mogao je ponovo da rasplamsa ozbiljnu trgovinsku krizu između dve strane Atlantika, čija godišnja trgovina iznosi oko 1,7 biliona evra. Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je nakon sporazuma da se EU još jednom pokazala kao "pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obaveze".

Brisel ostavlja mogućnost suspenzije sporazuma

Prema tekstu kompromisa koji je video Politiko, Evropska komisija će moći da suspenduje sporazum ako Vašington ne smanji carine na evropski čelik i aluminijum do kraja 2026. Tramp je u aprilu potpisao odluku kojom su američke carine na čelik i aluminijum povećane na 50 odsto, što su mnogi evropski zakonodavci smatrali kršenjem sporazuma iz Ternberija.

Sporazum takođe uključuje klauzulu o zalasku roka koja bi automatski istekala u decembru 2029. godine, skoro godinu dana nakon što Tramp treba da napusti Belu kuću.

Pored toga, uvedeni su zaštitni mehanizmi koji omogućavaju Komisiji, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev tri države članice, da istraži da li uvoz ozbiljno šteti evropskoj industriji.

U tom slučaju, moguće je delimično ili potpuno suspendovati trgovinski sporazum.

Podele unutar Evropskog parlamenta

Uprkos postignutom kompromisu, neki članovi liberalnih i levičarskih grupa i dalje se protive sporazumu i prete da će glasati protiv njega.

Posebno je sporna činjenica da konačnu procenu potencijalnog kršenja sporazuma od strane SAD donosi Evropska komisija, koja zatim odlučuje da li će ga suspendovati.

Neki poslanici Evropskog parlamenta želeli su automatski sistem po kojem bi sporazum bio odmah suspendovan u slučaju kršenja.

Najveća politička grupa u Evropskom parlamentu, Evropska narodna stranka, snažno podržava sporazum. Hrvatska poslanica Evropskog parlamenta Željana Zovko rekla je da će sporazum "spasti evropske kompanije i dati im prostor da nastave trgovinu sa svojim najvažnijim partnerom".

Glasanje sredinom juna

O kompromisu bi trebalo da se glasa tokom plenarne sednice Evropskog parlamenta u Strazburu između 15. i 18. juna.

Predsednik trgovinskog odbora Parlamenta, Bernd Lange, koji je vodio pregovore u ime Parlamenta, rekao je da je zadovoljan sporazumom uprkos ustupcima.

"Obezbeđujemo stabilnost i bezbednost za evropske proizvođače, iako naravno ne možemo garantovati da će se SAD uvek pridržavati sporazuma", rekao je Lange.

