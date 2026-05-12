"Adnoc Gas" je saopštio da lokacija Habshan, koja je jedna od najvećih svetskih postrojenja za proizvodnju gasa i snabdeva gasom čitave Emirate, sada radi sa 60 odsto kapaciteta.



Najavljeno je da će rad punim kapacitetom biti moguć tek naredne godine.



U saopštenju u kojem se objavljuju rezultati za prvi kvartal, kompanija je prijavila dobit veću od jedne milijarde dolara, što je smanjenje od 15 odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine.



Pad je uzrokovan "povećanom regionalnom neizvesnošću i teškim tržišnim uslovima", budući da se energetski sektor suočava sa velikim poremećajima zbog iranske blokade Ormuskog moreuza, piše Blic.



Kompleks Habshan u Abu Dabiju bio je meta napada nekoliko puta tokom rata, a proizvodnja gasa je zaustavljena najmanje tri puta.

