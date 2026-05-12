Kompanija je potvrdila otpuštanja, navodeći da transformiše svoj IT sektor kako bi se bolje pripremila za buduće tehnološke potrebe, prenosi Teh kranč.

Prema navodima američkih medija, GM ne smanjuje trajno broj zaposlenih, već menja strukturu kadrova i traži radnike sa znanjima iz razvoja sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, analitici i klaud tehnologijama.

Kompanija posebno traži stručnjake za razvoj AI modela, automatizovanih agenata i tzv. AI-native sistema, odnosno tehnologija koje se od početka grade oko veštačke inteligencije.

GM je tokom poslednjih 18 meseci već sproveo više talasa otpuštanja među administrativnim i softverskim zaposlenima, dok istovremeno povećava ulaganja u AI i softver za vozila.

Velike promene u tehnološkom sektoru kompanije GM počele su nakon dolaska Sterlinga Andersona, jednog od osnivača kompanije Aurora, koji je prošle godine preuzeo funkciju direktora za proizvode.

GM je takođe angažovao više stručnjaka fokusiranih na AI, uključujući bivše zaposlene kompanija Epl i Sisko, kao i menadžere za autonomna vozila iz ugašene kompanije Kruz.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.