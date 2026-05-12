Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je da Evropska unija priprema nove propise usmerene na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila decu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama.



Govoreći u Kopenhagenu, Fon der Lajen je ocenila da negativni efekti društvenih mreža na mlade nisu slučajni, već su posledica modela koji „pažnju dece tretiraju kao robu”, preneo je Rojters.



Ona je navela da su posebno na meti regulatora platforme Tiktok, Iks, kao i Meta sa mrežama Instagram i Fejsbuk. Prema njenim rečima, EK preduzima mere protiv Tiktoka zbog funkcija poput beskonačnog skrolovanja, automatske reprodukcije sadržaja i „puš” obaveštenja, koje je opisala kao zavisnički dizajn.



Fon der Lajen je dodala da Komisija smatra da Instagram i Fejsbuk ne primenjuju dosledno minimalnu starosnu granicu od 13 godina.



Evropska komisija je, takođe, pokrenula postupak protiv platforme Iks zbog navodne upotrebe njenog alata za veštačku inteligenciju Grok za kreiranje seksualizovanih slika žena i dece, prenosi Tanjug.



Predsednica EK je podržala i uvođenje strožih pravila kojima bi se tinejdžerima mlađim od određene starosne granice ograničio pristup društvenim mrežama.



