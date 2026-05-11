Razlika u cenama između gradova i pijaca je velika, a najskuplje jagode trenutno su u Čačku.



Prema najsvežijim podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), kupci na veliko su jagode mogli da nabave samo na veletržnicama u Beogradu, Kraljevu i Leskovcu.



Dakle, prošle nedelje na kvantaškim pijacama u Beogradu i Kraljevu jagoda se mogla naći za 350 dinara po kilogramu, dok su u Leskovcu dostizale 400 dinara.



Na zelenim pijacama cene su znatno više i značajno su varirale. Najskuplje jagode su u Čačku, gde kilogram košta čak 700 dinara, dok je u Pirotu cena 600 dinara. Na pijacama u Beogradu - Kalenić i Skadarlija - jagode su se prodavale po 500 dinara za kilogram, a ista cena zabeležena je i u Kraljevu, Loznici, Vranju, Zaječaru i Leskovcu, piše B92.



Nešto povoljnije cene bile su u Užicu i Zrenjaninu, gde kilogram košta 450 dinara, dok su među najjeftinijim bili Novi Sad i Pančevo sa cenom od 400 dinara po kilogramu.

Šta ljudi misle o današnjim cenama

Takođe, na zemunskoj pijaci smo videli da se jagode kreću od 350 do 500 dinara.



"Danas prvi put gledam da kupim jagode. 350 dinara mi je prihvatljivo, 500 je već skupo. Svi viču da su domaće, ja gledam koje su mi ukusne, mada ove rane mi se i ne sviđaju - to nije kao nekad kad je cela pijaca mirisala na jagode", rekao je za B92.net jedan kupac. A da je 500 dinara skupo, složilo se usputno još par ljudi.

Domaće jagode skuplje od uvoznih

Jagode, međutim, kako-tako mirišu na našim tezgama već najmanje dva meseca. Te su, najverovatnije, uvezene iz Grčke ili Albanije budući da upravo iz ove dve zemlje Srbija uvozi najviše svežih jagoda pre sezone tj. pre nego što domaće jagode osvoje tezge.



Pregledajući cene, primetili smo da su na beogradskoj Veletržnici prve domaće jagode trenutno skuplje od uvoznih. Kilogram domaćih se ovde prodaje po ceni od 300 do 350 dinara, dok se uvozna jagoda može naći za 250 do 300 dinara.



U ovom periodu godine ponuda je ograničena, jer berba tek počinje i količine su male, a uprkos tome što kupci negoduju zbog cena, potražnja za prvim domaćim jagodama, čini se, ostaje velika.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.