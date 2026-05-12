U aprilu je 17,4 odsto preduzeća svoje poslovanje ocenilo kao egzistencijalno ugroženo, što je najveći udeo do sada.



Glavni razlog je što potrošači kupuju manje, a među ostalim faktorima navode se onlajn trgovina i konkurencija iz inostranstva.



U ostalim granama — industriji, građevinarstvu, uslužnom sektoru i veleprodaji — zabrinutost je nešto manja. Za opstanak strahuje uglavnom nešto više od sedam odsto firmi u svakoj od tih oblasti, prenosi dpa.



Kompanije iz različitih sektora kao razloge navode nedostatak porudžbina i slabu tražnju, rast operativnih i energetskih troškova, kao i birokratiju.



Dugotrajna kriza vidi se i u više uslužnih delatnosti.



Više od petine agencija za zapošljavanje i firmi za privremeno zapošljavanje, odnosno 21,4 odsto, navodi da im je opstanak pod znakom pitanja.



U oblasti reklame i istraživanja tržišta taj udeo je preko 14 odsto.



Rezultati ankete poklapaju se sa ocenama iz privrede prema kojima mnoge velike kompanije angažuju manje radnika preko agencija i smanjuju budžete za odnose s javnošću.



Mnoge firme prijavljuju i sve veće probleme sa likvidnošću jer klijenti štede ili bankrotiraju.



"Kriza se prenosi duž lanaca snabdevanja", rekao je autor ankete Instituta Ifo Klaus Volrabe.



"Kada nestanu klijenti ili se otkažu porudžbine, to punom snagom pogađa dobavljače i pružaoce usluga", dodao je.



Zbog nesigurne situacije u svetu broj insolventnosti će i u narednim mesecima ostati visok, predviđa Volrabe.



