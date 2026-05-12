Dve zemlje su potpisale memorandum o razumevanju koji otvara prostor za zajednička istraživanja seizmičnosti i geodinamike ovog izuzetno zahtevnog područja.

Sporazum su potpisali Španski nacionalni geografski institut i Marokanski nacionalni centar za naučna i tehnička istraživanja (CNRST), a cilj je detaljno ispitivanje ponašanja tla, rizika od zemljotresa i cunamija, kao i geoloških uslova duž rute kojom bi tunel jednog dana trebalo da prođe.

Prema pisanju španskog OKDiario-a, vlada u Madridu je sredinom marta 2026. godine odobrila novi transfer od 1,73 miliona evra za finansiranje tehničkih studija.

Projekat vodi SECEGSA, španska javna kompanija osnovana 1980-ih godina posebno za razvoj fiksne transportne veze preko Gibraltarskog moreuza.

Tunel je dugačak skoro 40 kilometara. Planirani tunel bi bio jedan od najzahtevnijih građevinskih projekata u ovom delu sveta.

Ukupna infrastruktura bi se prostirala na oko 65 kilometara, a veliki deo bi se nalazio na španskoj teritoriji.

Severni ulaz bi bio u blizini Veher de la Frontera, izveštava HAK revija.

Udaljenost između terminalnih stanica bila bi oko 42 kilometra, dok bi sama deonica tunela bila dugačka 38,5 kilometara.

Od toga bi 27,7 kilometara prolazilo ispod mora. Najdublja tačka bi dostizala 475 metara, sa minimalnim stenovitim pokrivačem od 175 metara i maksimalnim nagibom od tri procenta. Projekat predviđa dve odvojene jednokolosečne železničke cevi, svaka sa unutrašnjim prečnikom od 7,90 metara.

Između njih bi se nalazila servisna galerija prečnika šest metara, namenjena za održavanje i bezbednosne intervencije. Poprečni prolazi, takođe prečnika šest metara, spajali bi cevi na svakih 340 metara.Na najnižoj tački tunela planirana je posebna bezbednosna zona sa zonama zaustavljanja, bezbednosnim zonama, zonama intervencije i sistemom za odvod dima.

Najveći izazov leži ispod mora SECEGSA je naručila studiju izvodljivosti od Herrenknecht Ibérica, španske podružnice nemačkog proizvođača mašina za bušenje tunela.

Fokus je bio na tome da li bi bilo tehnički moguće prodreti kroz Umbral de Kamarinal, podmorski greben koji odvaja Sredozemno more od Atlantskog okeana.

Zaključak je bio ohrabrujući - projekat je tehnički izvodljiv, ali bi njegova realizacija podrazumevala ogromne inženjerske, logističke i finansijske izazove.

Podzemlje ispod Kamarinala sastoji se od flišnog kompleksa, sa slojevima peščara i gline turbiditnog porekla, iznad kojih leže mlađi pliocenski i kvartarni naslaga. Upravo to slojevitost stvara zone različitog ponašanja tla na veoma kratkim rastojanjima, zbog čega se ova deonica smatra jednom od najzahtevnijih na celoj ruti.

Procenjeni troškovi samo španskog dela projekta prelaze 8,5 milijardi evra. Ako bude završen, tunel bi omogućio putovanje između Španije i Maroka za oko 30 minuta.

Mogući datum završetka se pominje između 2035. i 2040. godine.Tri godine istraživanja pre odluke Potpisani memorandum definiše okvir za tri godine istraživanja seizmičke aktivnosti, mogućih zemljotresa i cunamija i geodinamičkog ponašanja Gibraltarskog moreuza.

Španski Nacionalni geografski institut podseća da se Iberijsko poluostrvo nalazi u kontaktnoj zoni tektonskih ploča, a sistem raseda Azori-Gibraltar-Tunis deo je istog okvira povezanog sa razornim zemljotresom iz 1755. godine. Ukoliko rezultati istraživanja budu povoljni, moglo bi biti odobreno bušenje izviđačke galerije.

Prvi tender za ovu fazu mogao bi biti objavljen 2027. godine, a njena realizacija bi trajala između šest i devet godina. Međutim, projekat ne zavisi samo od geologije. Više od 100.000 plovila godišnje prolazi kroz Gibraltarski moreuz, a područje istraživanja nalazi se u posebnoj zaštitnoj zoni sa planom očuvanja orki.

U ovim vodama je zabeleženo više od 1.900 vrsta morske flore i faune, tako da će projekat zahtevati stroge ekološke dozvole i stalno praćenje, piše tportal.

Svi prikupljeni podaci biće uključeni u trodimenzionalni geološki model Umbral de Kamarinala. Upravo se ovaj model smatra ključnim za konačnu procenu izvodljivosti tunela pre bilo kakvog početka izgradnje.

