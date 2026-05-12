Portparol Rajnmetala rekao je da se model već proizvodi u pogonu u Braunšvajgu i da je kompanija u procesu proširenja proizvodnje na lokaciju u Nojsu.

Reč je o bivšoj fabrici auto-delova, iz koje se Rajnmetal povlači zbog slabosti tog poslovnog segmenta. Fabrika u Nojsu bi u budućnosti trebalo da bude preusmerena na proizvodnju odbrambene opreme, uključujući dronove modela FV-014.

Nemačka vojska je nedavno naručila opremu vrednu 300 miliona evra, sa mogućnošću dodatnih porudžbina, a prve isporuke se očekuju sledeće godine.

Prema Rajnmetalu, dronovi imaju domet do 100 kilometara, a njihova bojeva glava, uključujući detonator, teži oko četiri kilograma.

Reč je o takozvanoj "lutajućoj municiji", sistemu koji može da lebdi iznad područja do 70 minuta u potrazi za ciljem pre nego što ga pogodi, piše tportal.

Dronovi, iako opremljeni eksplozivom, mogu se koristiti i za izviđanje. Paperger je izjavio da je Rajnmetal razvio sistem za samo nekoliko meseci i da se proizvodnja odvija unutar Evropske unije - dronovi se proizvode u Nemačkoj, a bojeve glave u Italiji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.