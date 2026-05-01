Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih je veći za 77.000 u odnosu na april 2025, dok je stopa nezaposlenosti ostala nepromenjena na 6,4 odsto, prenosi Viršaftsvohe.

Direktorka Savezne kancelarije za rad Andrea Nales ocenila je da "preokret na tržištu rada još nije na vidiku", uz napomenu da je sezonski prolećni oporavak ove godine slabiji nego ranije.

Potražnja za radnom snagom pokazuje znakove stabilizacije, ali na niskom nivou.

U aprilu je u Nemačkoj registrovana 641.000 slobodnih radnih mesta, što je za oko 5.000 manje nego pre godinu dana. Istovremeno, broj korisnika naknade za nezaposlene porastao je na 1,07 miliona, što je 93.000 više nego prošle godine, dok je broj korisnika socijalne pomoći pao za 125.000, na 3,826 miliona ljudi.

Problemi su vidljivi i na tržištu obrazovanja i zapošljavanja mladih. Približno 211.000 mladih i dalje nema praksu ili posao, dok istovremeno postoji 217.000 nepopunjenih mesta za obuku, što je uglavnom posledica neusklađenosti kvalifikacija i lokacije.

