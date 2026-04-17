Do specijalizovane izložbe EXPO 2027 ostalo je tačno 13 meseci. Za ovu manifestaciju biće neophodno da se anagažuje 20.000 volontera, a od maja će se početi sa pripremama.



Do sada je učešće potvrdilo 137 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija. Potpisujemo ugovor sa Saudijskom Arabijom, Austrijom. Italija je takođe vrlo blizu datuma da odredimo kada potpisujemo ugovor.



EXPO je ušao u fazu u kojoj se planiranje završava, a realizacija postaje svakodnevni posao na gradilištu, u insitucijama, ali i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim učesnicima i partnerima širom sveta.

Ministar finansija Siniša Mali koji je u poseti Vašingtonu juče je izjavio da je EXPO u Beogradu najveći događaj u našoj istoriji, ali je takođe i najveći događaj koji će se održati sledeće godine u celom svetu. I to je sjajna prilika, ako uzmete u obzir globalnu krizu, sve neizvesnosti - da se ceo svet konačno okupi posle toliko godina i na neki način pokaže novi početak, novu atmosferu, novi zamah za rast, za razvoj, za saradnju, za jedinstvo. I tu vidim Ekspo u Beogradu. Tu vidim priliku za sve vas".



