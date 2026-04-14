"Trenutno nema dokaza o nestašici goriva u Evropskoj uniji, ali bi problemi sa snabdevanjem mogli da se pojave u bliskoj budućnosti, posebno za gorivo za avione", rekla je portparolka Ana Kaisa Itkonen na konferenciji za novinare.

Dodala je da rafinerije EU pokrivaju oko 70 procenata potreba za gorivom za avione, a ostatak dolazi iz uvoza.

Rat na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza doveli su do naglog skoka cena naftnih derivata, posebno kerozina.

Udruženje evropskih aerodroma upozorilo je u pismu Evropskoj komisiji prošle nedelje da bi u Evropi mogla da dođe do nestašice goriva za avione ako se plovidba kroz Ormuski moreuz ne obnovi u naredne tri nedelje, piše Indeks.hr

Portparolka Itkonen je istakla da Komisija tesno sarađuje sa državama članicama kako bi imala potpun pregled zaliha goriva, kapaciteta rafinerija i alternativnih uvoznih ruta, što su neophodne informacije za preduzimanje bilo kakvih mera.

