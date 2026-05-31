Zvanično najskuplja zemlja na svetu - pretekli su i Švajcarsku

Ekonomista pomenutog sindikata Vihjalmur Himarsson izjavio je da su cene na Islandu sada tri odsto više nego u Švajcarskoj. Poslednji put kada je to bio slučaj bilo je 2018. godine.

Ovaj podatak je još jedan razlog zašto se problematizuje finansijska pristupačnost života na Islandu, prenosi Blic.

Visoke plate, ekonomija zasnovana na snažnom turizmu, skupe nekretnine i zavisnost od uvoza doprineli su tome da ova zemlja bude najskuplja za život na svetu.

Sindikalna procena je zasnovana na međunarodnom poređenju cena. Uporedili su koliko isti proizvodi i usluge koštaju u različitim državama. Tim poređenjem su utvrdili da su ukupni troškovi viši nego u Švajcarskoj, piše portal "NordiskPost".

