Pauel je nagovestio da će ostati na funkciji predsednika dok njegov naslednik ne bude potvrđen.



Tramp je rekao da je Pauel "zaista loš" predsednik i da ne namerava da traži obustavu istrage o prevari u vezi sa renoviranjem zgrade Federalnih rezervi.



Tramp je za Fox Business izjavio da se nada da će njegov izbor za predsednika FED-a, Kevin Vorš, biti potvrđen na saslušanju u Senatu sledeće nedelje, ponavljajući da će kamatne stope pasti kada Vorš preuzme funkciju.



Na pitanje o izgledima njegove stranke na izborima na polovini mandata, Tramp je tvrdio da je imao "najbolju prvu godinu u istoriji predsedništva“ i da bi on i Republikanci "trebalo da dobiju priznanje".



Predvideo je da će Republikanska stranka "proći dobro", ali je ponovio da stranka koja je na vlasti često ostvaruje slabije rezultate na izborima na polovini mandata.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







