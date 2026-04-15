U saopštenju rezidentnog predstavnika Fonda u Srbiji, navodi se da dosadašnji podaci ukazuju na blaži rast cena hrane i osnovnih proizvoda nego što je predviđeno u referentnom scenariju, što bi moglo da ublaži ukupni inflatorni pritisak, prenosi Tanjug.



Referentni scenario za Srbiju uključuje ekonomske politike važeće zaključno sa 10. martom i predviđa rast cena nakon ukidanja ograničenja marži i cena hrane i osnovnih potrepština u februaru ove godine.



U međuvremenu su, međutim, cene energenata značajno oscilirale, dok su vlasti u Srbiji smanjile akcize na gorivo, što dodatno utiče na inflatorne tokove, tako da cene mogu da porastu manje nego što se prvobitno očekivalo.



MMF ipak upozorava da neizvesnost ostaje visoka, posebno zbog spoljnog okruženja i geopolitičkih rizika.



Najavljeno je i da će misija Fonda boraviti u Beogradu od 23. aprila do 5. maja, tokom trećeg pregleda aranžmana u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), kada će biti objavljene ažurirane makroekonomske projekcije.



Fond je u prolećnoj projekciji smanjio prognozu ekonomskog rasta Srbije sa tri na 2,8 odsto u 2026, uz rast inflacije na 5,2 odsto, što je iznad ciljanog opsega Narodne banke Srbije (NBS) od tri odsto s dozvoljenim odstupanjem od ± 1,5 odsto.



Projekcije za Srbiju i ostatak sveta objavljene su u izveštaju Svetski ekonomski izgledi i zasnovane su na pretpostavci da će rat na Bliskom istoku imati ograničeno trajanje i da će poremećaji na tržištima početi da jenjavaju do sredine 2026, navodi se na veb stranici Fonda.



MMF naglašava da se ne radi o standardnom baznom scenariju, već o tehničkoj referentnoj projekciji, koja ne predstavlja nužno najverovatniji ishod, već služi kao okvir zasnovan na konkretnim pretpostavkama.



