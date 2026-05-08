Ipak, sud nije potpuno blokirao carine, već je odluka za sada ograničena samo na dve privatne kompanije i saveznu državu Vašington koje su podnele tužbu. Za sve ostale uvoznike carine ostaju na snazi dok traje žalbeni postupak administracije, prenosi Rojters.



Sud je ocenio da je Tramp pogrešno koristio član 122 Trgovinskog zakona iz 1974. godine, koji dozvoljava privremene carine u slučaju ozbiljnih problema sa platnim bilansom ili naglog slabljenja dolara.



Administracija je tvrdila da veliki trgovinski deficit SAD predstavlja takvu krizu, ali sud nije prihvatio taj argument. Sudije su zaključile da trgovinski deficit koji Tramp navodi nije vrsta vanredne situacije za koju je zakon prvobitno namenjen.



Odluka predstavlja novi problem za Trampovu strategiju agresivnih carina prema trgovinskim partnerima, posebno jer dolazi neposredno pred planirane razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o trgovinskim tenzijama. Ovo je već drugi ozbiljan pravni poraz njegove administracije u vezi sa carinama u poslednjih nekoliko meseci, nakon što je Vrhovni sud ranije oborio šire carine koje su bile uvedene pozivanjem na vanredna predsednička ovlašćenja.



Tramp je reagovao optužujući sudije da su politički motivisane i poručio da će njegova administracija pronaći druge načine da nastavi sa politikom carina. Bela kuća već priprema novi pravni pristup koristeći drugi deo istog zakona, poznat kao Section 301, koji se odnosi na "nepoštene trgovinske prakse" i koji je ranije uspešno korišćen protiv Kine.



Sud nije želeo da zabrani carine za sve kompanije u SAD, već samo za tužioce u ovom slučaju. Među njima su mala firma koja proizvodi igračke i uvoznik začina, koji su tvrdili da administracija pokušava da zaobiđe prethodnu odluku Vrhovnog suda. Sud je prihvatio argument da tehnološke i političke promene ne znače automatski da predsednik može samostalno uvoditi široke carine bez jasnog zakonskog osnova, piše B92.



Ekonomisti su uglavnom skeptični prema tvrdnji administracije da SAD prolaze kroz krizu platnog bilansa. Mnogi smatraju da Amerika, uprkos velikom trgovinskom deficitu, nema problem sa pristupom finansijskim tržištima niti sa dramatičnim slabljenjem dolara, što bi inače opravdalo vanredne trgovinske mere.



Očekuje se da će administracija uložiti žalbu, dok bi druge kompanije mogle pokrenuti nove tužbe tražeći povraćaj već plaćenih carina. U međuvremenu, sadašnje carine bi trebalo da ostanu na snazi do kraja jula, kada se očekuje odluka da li će biti zamenjene novim, trajnim merama.



