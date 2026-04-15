Američka carinska i granična zaštita saopštila je da je završila prvu fazu razvoja sistema pod nazivom CAPE, koji će konsolidovati povraćaje novca tako da uvoznici dobiju jedno elektronsko plaćanje, plus kamatu gde je to primenljivo, umesto da obrađuju svaki povraćaj zasebno po pošiljci, prenosi Rojters.



Prema podacima iz sudskog postupka, do 9. aprila oko 56.000 uvoznika je završilo postupak za elektronske povraćaje novca, u ukupnom iznosu od 127 milijardi dolara, dok je planirano da se sistem uvodi postepeno.



Sud je prethodno presudio da je Tramp prekoračio svoja ovlašćenja kada je uveo sveobuhvatne globalne carine pozivajući se na zakon o vanrednim situacijama iz 1977. godine. Nakon te odluke, uvoznici su pokrenuli postupke za dobijanje povraćaja novca, dok sud prati sprovođenje sistema plaćanja.



Ukupno je više od 330.000 uvoznika platilo sporne carine za oko 53 miliona pošiljki robe. U početnoj fazi, CAPE sistem će obrađivati jednostavnije slučajeve i noviji uvoz, dok se za složenije slučajeve razmatraju posebna rešenja, budući da bi ručna obrada značajno opteretila administraciju.



Neki od manjih uvoznika strahuju da bi troškovi postupka mogli premašiti iznos povraćaja, pa razmatraju alternativne načine finansiranja. U međuvremenu, Tramp je kritikovao odluku Vrhovnog suda i pokušao da uvede nove privremene carine na osnovu drugog zakona, ali i te mere su predmet pravnih sporova.



