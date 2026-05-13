Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poveo je na zvaničnu posetu Kini grupu vodećih rukovodilaca američkih tehnoloških, finansijskih i industrijskih kompanija, uoči sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, prenosi Tanjug.



Prema navodima BBC-ja, Trampovoj delegaciji pridružilo se ukupno 17 izvršnih direktora i poslovnih lidera iz sektora tehnologije, finansija, avio-industrije, biotehnologije i proizvodnje.



Među najpoznatijim imenima su Ilon Mask iz kompanija "Tesla" i "SpaceX", kao i Tim Kuk iz kompanije "Apple" i Leri Fink iz "BlackRock".



U delegaciji su i Dina Pauel Mekormak iz "Meta", Keli Ortberg iz kompanije "Boeing", Rajan Meknerni iz "Visa", Stiven Švarcman iz "Blackstone", Majkl Mibah iz kompanije "Mastercard" i drugi.



Iako se prvobitno nije nalazio na zvaničnom spisku, generalni direktor kompanije za proizvodnju čipova "Nvidia" Džensen Huang viđen je kako se ukrcava u predsednički avion "Air Force One" tokom zaustavljanja na Aljasci.



Portparol "Nvidije" rekao je za BBC da Huang prisustvuje samitu na Trampov poziv "kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije".



Poluprovodnici i veštačka inteligencija ostaju jedno od ključnih spornih pitanja između Vašingtona i Pekinga, uz američka ograničenja izvoza naprednih čipova i kineske pokušaje da smanji zavisnost od američke tehnologije.



Kako piše BBC, Trampova poseta Kini predstavlja prvu posetu jednog američkog predsednika Pekingu posle gotovo 10 godina.



Jedna od glavnih tema razgovora dvojice lidera biće rat SAD i Izraela sa Iranom.



Očekuje se da će Tramp tražiti od Kine da izvrši pritisak na Teheran kako bi se postigao sporazum o okončanju sukoba, dok Peking nastoji da stabilizuje energetska tržišta i zaštiti globalnu trgovinu, naveo je BBC.



