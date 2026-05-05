Ursula fon der Lajen je reagovala na najnoviju pretnju carinama Donalda Trampa, naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države ograničene pravilima koja im ne dozvoljavaju da jednostrano povećavaju carine.



Američki predsednik je prošle nedelje iznenadio Evropu kada je zapretio da će carine na automobile proizvedene u EU povećati sa 15 na 25 odsto, tvrdeći da postoje nepravilnosti, prenosi Euronews.



"Dogovor je dogovor i mi imamo dogovor. Suština tog dogovora je prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost. Želimo da iz ovog rada proizađu obostrana korist, saradnja i pouzdanost. I spremni smo za svaki scenario", izjavila je u utorak u Jermeniji, nagoveštavajući moguću odmazdu.



Predsednica Evropske komisije, koja nadgleda trgovinsku politiku, rekla je da je blok "u završnoj fazi" sprovođenja dela trgovinskog sporazuma EU-SAD koji treba da ukine carine na širok spektar američkih proizvoda.



Zakon se trenutno usaglašava u Evropskom parlamentu, gde je ranije bio odložen zbog Trampovog pokušaja da preuzme Grenland od Danske. Poslanici su izmenili prvobitni tekst kako bi ojačali zaštitne mehanizme.



Prema zajedničkom saopštenju koje su prošle godine objavili Brisel i Vašington, SAD su trebalo da smanje carine na automobile iz EU nakon uvođenja zakona, a ne nakon njegovog konačnog usvajanja. Istovremeno, SAD su se obavezale na sveobuhvatni plafon od 15 odsto na robu iz EU, čime se sprečava gomilanje dodatnih dažbina.



"Usklađivanje sa dogovorenim plafonom još uvek nije postignuto", rekla je fon der Lajen, insistirajući na poštovanju "različitih demokratskih procesa".



Osim nje, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da 27 članica "u potpunosti" podržava rad Komisije i njene predsednice. Od Trampove pretnje u petak, Brisel traži "pojašnjenja" od Vašingtona, ali istovremeno pokazuje spremnost da odgovori.



Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič trebalo bi da se sastane sa američkim trgovinskim predstavnikom Džejmisonom Li Greerom na marginama sastanka G7 u Parizu kako bi razgovarali o situaciji.



Trampova najava povezuje se i sa izjavama nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je rekao da je Iran "ponizio" SAD u ratu. Nemačka je najveći proizvođač automobila u Evropi i snažno zavisi od izvoza.



Merc je odbacio bilo kakvu povezanost svojih izjava sa najavljenim carinama od 25 odsto.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.