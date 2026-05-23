Vorš je formalno preuzeo funkciju nakon što ga je Senat 13. maja potvrdio za čelnika FED-a tesnom većinom od 54 prema 45 glasova, uglavnom po stranačkim linijama, prenosi NBC News.

Jedini demokrata koji je podržao njegovu nominaciju bio je senator Džon Feterman iz savezne amerilčke države Pensilvanije.

Ceremonija održana u čuvenoj Istočnoj sali Bele kuće, uz opširno obraćanje predsednika Donalda Trampa, pokazala je koliko američki predsednik želi da ima uticaj na FED i telo koje odlučuje o kamatnim stopama, navodi NBC.

"Želim da Kevin bude potpuno nezavistan i da radi sjajan posao", rekao je Tramp pre nego što je Vorš položio zakletvu pred sudijom Vrhovnog suda Klarensom Tomasom.

Tramp je dodao da želi da Vorš "radi po svom".

Vorš je rekao da veruje da životni standard Amerikanaca može da se poboljša i da "FED ima veze sa tim".

"Vodiću Federalne rezerve usmerene na reforme", rekao je Vorš o instituciji koju, kako je naveo, izuzetno ceni.

Poslednji predsednik FED-a koji je položio zakletvu u Beloj kući bio je Alan Grinspan 1987. godine.

Dvoje prethodnih predsednika, Dženet Jelen i Džerom Pauel, zakletvu su položili u sedištu FED-a na znatno skromnijim ceremonijama.

Kako navodi NBC, Vorš preuzima FED u izazovnom trenutku za centralnu banku.

Inflacija raste, tržište rada je pod pritiskom, a među ekonomistima se sve više formira konsenzus da kamatne stope ne bi trebalo snižavati u skorije vreme, dodaje NBC.

Guverner FED-a Kristofer Voler, koga je imenovao Tramp, izjavio je danas da "više ne može da isključi mogućnost povećanja kamatnih stopa u budućnosti ako inflacija uskoro ne oslabi".

Voler je dodao da smatra da bi naredno saopštenje komiteta FED-a za određivanje kamatnih stopa trebalo jasno da pokaže da "smanjenje kamata nije verovatnije od njihovog povećanja".

