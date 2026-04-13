Globalna referentna nafta marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cena nafte marke West Texas Intermediate porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.



Neuspeh vikend razgovora izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, izveštava BBC.



Cene nafte pale su znatno ispod 100 dolara prošle srede, nakon što su se Vašington i Teheran složili oko uslovnog dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključne trgovinske rute. Moreuz, kroz koji prolazi petina svetskih pošiljki energije, postao je žarište u ratu sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade preteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.



Pošiljke su uglavnom obustavljene od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije pregovarale o bezbednom prolazu za svoje brodove. Prekid je doveo do skoka cena energije širom sveta. Razgovori između SAD i Irana pažljivo se prate zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.



„Cene nafte će verovatno ostati povišene, jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u isporuci proširiti i da li će se diplomatija nastaviti“, rekao je on.



Glavni berzanski indeksi u Aziji pali su u jutarnjem trgovanju. Japanski indeks Nikei 225 pao je za 1 procenat, dok je južnokorejski Kospi pao za 0,8 procenata. Zemlje u Aziji su posebno teško pogođene posledicama rata u Iranu, jer su u velikoj meri zavisne od bliskoistočne nafte. Fjučersi američkih akcija takođe su ukazivali na niže otvaranje na Vol stritu.



Fjučersi na akcije su sporazumi između investitora o kupovini ili prodaji imovine u određenom trenutku u budućnosti po utvrđenoj ceni i mogu ukazivati na smer kretanja tržišta.



Cene energije i finansijska tržišta širom sveta doživela su velike promene poslednjih nedelja, jer investitori reaguju na dešavanja u sukobu.



Brent nafta pala je na oko 90 dolara po barelu 8. aprila, nakon što su se Sjedinjene Države i Iran složili oko uslovnog dvonedeljnog prekida vatre, koji je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.



Cene su od tada nestabilne, jer su rasle sumnje u to da li će prekid vatre trajati i kako su se izraelski napadi na Liban nastavili.



Tramp je u nedelju na platformi društvenih medija Truth Social rekao da će SAD početi da blokiraju sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza. Centralna komanda SAD (Centcom) kasnije je saopštila da će blokada saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka početi danas u 10:00 časova po istočnom vremenu (16:00 časova po srednjoevropskom vremenu), piše Politika.



Biće primenjen „nepristrasno protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja“, saopštio je Centkom u objavi na društvenim mrežama.



Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, koji je predvodio delegaciju Teherana na pregovorima u Pakistanu, rekao je da Iran „neće podleći nikakvoj pretnji“, u saopštenju koje su preneli lokalni mediji.



Iranske pomorske snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštile su da će se svaki vojni brod koji se približava moreuzu smatrati kršenjem primirja između Vašingtona i Teherana i da će se prema njemu „strogo postupati“.



