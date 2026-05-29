Opozvani su, između ostalog, modeli "džip grand čiroki" (Jeep Grand Cherokee) proizvedeni između 2022. i 2026. godine, kao i modeli "džip grand čiroki L" iz perioda 2023-2025.

Regulator navodi da će ovlašćeni servisi besplatno ažurirati softver kontrolnog modula sistema zaštite putnika kako bi problem bio otklonjen, prenosi Rojters.

Probleme sa vazdušnim jastucima ima i Honda, koja je bila prinuđena da povuče skoro 99.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama, među kojima su određeni modeli "akura TLX", "honda akord hibrid" i "honda akord" iz 2022. godine.

Problem je povezan sa senzorom težine na suvozačevom sedištu, koji može da naprsne i izazove kratak spoj, dodaje NHTSA, piše Tanjug.

Zbog toga bi vazdušni jastuci mogli nenamerno da se aktiviraju čak i u situacijama kada bi sistem trebalo da spreči njihovo otvaranje, na primer, kada je manje dete smešteno na mestu suvozača. NHTSA navodi da će ovlašćeni servisi besplatno zameniti senzore težine sedišta kako bi kvar bio otklonjen.

