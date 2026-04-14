"Verujem da će projekti s Mađarskom opstati. Danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za potpisivanje sporazuma. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori", rekao je Vučić na RTS.



"Verujem da ćemo naći kompromisno rešenje, opredeljenje MOL-a je da se nađe rešenje, rok je do 21. maja, a do 17. aprila imamo licencu za rad NIS-a", objasnio je Vučić rekavši da očekuje povoljne vesti.



"Ništa nije dovoljno kada imate potpuno ludilo u svetu", rekao je Vučić govoreći o situiaciji na tržištu energenata i merama države.



"Nafta skače strahovitom brzinom i nema je. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize. Sada je smanjen prihod od akciza državi, to možemo jer smo imali dobre finansijske bafere. Imajte u vidu i nestašice hrane, plastike i delova u auto-industriji... patiće nam industrija ali mi se pripremamo za sve to. Suština je u tome da očekujemo nove investicije", istakao je on.



"Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom", najavio je.



"U ovom trenutku imamo mnogo radova. Moramo sve to da stignemo da završimo do 1. decembra. Ukoliko se nastave problemi u svetu, u Ormuskom moreuzu, moramo građanima da garantujemo sigurnost i stabilnost, to je najvažnije", rekao je Vučić govoreći o datumu organizovanja izbora u Srbiji.



"Za šest meseci će naša zemlja izgledati sasvim drugačije. Videćete koliko će biti novih gradilišta", navajuio je Vučić na kraju gostovanja u Dnevniku.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







