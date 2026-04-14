Za turistički sektor, ovo je tradicionalno jedan od najatraktivnijih perioda u sezoni, dok zaposleni širom zemlje već prave računicu kako da na najbolji način spoje dane i obezbede sebi pravo "malo letovanje", piše Blic.

Prvi maj: Dodatni produženi vikend

Samo dve nedelje nakon Vaskrsa, sledi Međunarodni praznik rada, koji predstavlja simbol borbe za radnička prava i osmočasovno radno vreme. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene po automatizmu očekuju tri neradna dana zaredom (od petka do nedelje).

Pored zaposlenih, i đaci će u ovom periodu imati kratku pauzu pred kraj školske godine.

Turistička potražnja i preporuke stručnjaka

S obzirom na to da maj označava bujanje prirode, interesovanje za turističke destinacije je izuzetno visoko. Stručnjaci savetuju sledeće:

Rezervišite smeštaj na vreme: Termini oko prolećnih praznika su među najtraženijima, te se rane rezervacije toplo preporučuju.

Birajte bliže destinacije: Da biste maksimalno iskoristili slobodne dane, preporuka je da birate lokacije udaljene najviše dva sata vožnje.

Popularne lokacije: Najtraženije destinacije za odmor u prirodi su Zlatibor, Fruška gora, Nacionalni park Tara i Đerdapska klisura, dok su za ljubitelje gradskog turizma i gastronomije prvi izbor Novi Sad, Niš i Beograd.

Koji nas još neradni dani očekuju do kraja godine?

Nakon prolećnih praznika, do kraja godine preostaje još nekoliko neradnih dana. Važno je napomenuti da se određeni državni praznici, poput Dana pobede (9. maj), Vidovdana (28. jun) i Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu (21. oktobar), obeležavaju radno.

Državni praznik koji svim građanima donosi još jedan neradan dan jeste sreda, 11. novembar, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Takođe, pripadnici određenih verskih zajednica imaju pravo na neradne dane tokom svojih specifičnih praznika, u koje spadaju Kurbanski bajram u maju, Jom Kipur 20. septembra i katolički Božić 25. decembra.

Uz pametno kombinovanje ovih datuma, građani i te kako mogu stvoriti prostor za obnavljanje energije, predah od obaveza i kvalitetno vreme provedeno sa porodicom.

