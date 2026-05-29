Plata dolazi svakog meseca, a mi možemo da uživamo u njoj.

Primer jedne Francuskinje pokazuje kako takva situacija može imati svoju bolnu stranu. Naime, ona je primala platu skoro dve decenije, a da nije imala nikakve radne zadatke.

Zato je tužila svog poslodavca, telekomunikacionu kompaniju, zbog diskriminacije i dugotrajne izolacije na poslu.

Prema francuskim medijima, Lorens Van Vasenhov je počela da radi za tadašnju državnu telekomunikacionu kompaniju Frans Telekom, koja danas posluje pod imenom Oranž, 1993. godine.

Međutim, njena situacija se promenila nakon što joj je dijagnostikovana epilepsija i hemiplegija, odnosno delimična paraliza jedne strane tela. Iz zdravstvenih razloga je premeštena na mirnije administrativne poslove, što je u početku izgledalo kao prilagođavanje njenim potrebama. Ali ona tvrdi da se zbog toga ubrzo našla marginalizovanom unutar same kompanije, piše Feniks-magazin.

Dugotrajna izolacija Nakon što je 2002. godine zatražila premeštaj u drugi region Francuske, lekarski pregled je zaključio da nije sposobna za željenu poziciju i završila je u nekoj vrsti poslovne čekaonice bez konkretnih zadataka. I tako godinama.

Lorens je nastavila da prima platu, ali joj nisu dodeljivani nikakvi zadaci niti je imala kontakt sa kolegama ili pretpostavljenima. Tokom godina, više puta je tražila od poslodavca dodatnu obuku, nove radne obaveze ili drugu poziciju unutar kompanije, ali su njeni zahtevi navodno ignorisani.

U međuvremenu, postala je i majka autističnog deteta, a psihološki pritisak zbog osećaja beskorisnosti i izolacije je sve više rastao. Kako je rekla francuskim medijima, osećala se kao da "ne postoji". Dugotrajna pasivnost i odsustvo bilo kakve profesionalne uloge doveli su je do teške depresije. Slučaj je završen na sudu.

Francuskinja tvrdi da je ovo oblik diskriminacije i zanemarivanja zaposlene sa invaliditetom uprkos činjenici da je redovno primala platu, a da nije radila. Obratila se francuskoj instituciji za borbu protiv diskriminacije 2015. godine, ali bez ikakvog konkretnog rezultata.

Sada je ceo slučaj završio na sudu, a telekomunikacioni gigant se našao pod pritiskom javnosti zbog pitanja kako je moguće da zaposleni ostane bez pravog radnog angažmana skoro 20 godina, a kompanija ništa ne preduzima povodom toga, piše Dnevno.hr

Ovaj neobičan slučaj pokrenuo je brojne diskusije u Francuskoj o tome da li dugoročno "plaćanje bez rada" takođe može predstavljati oblik psihološkog zlostavljanja i profesionalne diskriminacije.

Isto tako, ovaj metod profesionalnog ignorisanja je uobičajen u Japanu, i na ovaj način se pokušava podstaći zaposleni da sam da otkaz umesto da bude otpušten. Poznat je kao Oikidaši-beja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.