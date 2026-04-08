Ukratko, u pitanju su slike apsurdnih životinja, pravljene pomoću veštačke inteligencije, koje prave mladi ljudi na internetu. Recimo, krokodil avion, čuvena ajkula u patikama, i slične sulude kombinacije .

Ipak, šta se dešava kada te bezazlene internet šale počnu da generišu milione preuzimanja, prodaju igračaka i prihod od oglasa? Iako je je u pitanju haotični sadržaj koji iscrpljuje pažnju. Brejnrot je profitabilan za mnoge platforme, ali potajno veoma iscrpljujući za korisnike.

Možda to i ne primećujete, ali moguće je da ste već pogođeni Brejnrotom na razne načine. I upravo zato je ovo važno. Ono što na površini izgleda smešno ili bezazleno. Beskonačne petlje apsurdnih videa, besmisleni klipovi ili kratke video igre na mobilnom telefonu, to se tiho pretvorilo u trend koji se hrani distrakcijom, a ne vrednošću. Razumevanje Brejnrota nije njegovo slavljenje; već prepoznavanje kako je internet kultura sve više dizajnirana da otima pažnju i pretvara bezrazložnost u profit.

Šta je Brejnrot?

Brejnrot je internet fenomen gde sadržaj — repetitivan, apsurdan ili haotičan — hvata pažnju dok vas istovremeno zabavlja i mentalno iscrpljuje. Zamislite TikTok petlje plešućih lama, AI memove poput ajkule u patikama ili besmislene remiks videe koje ne možete da prestanete da gledate. Na prvi pogled smešno, ali ova vrsta sadržaja funkcioniše po istim principima kao doomscrolling: stalna stimulacija, bez ikakvog pravog smisla.

Viralni hitovi i brojke

Duolingo (aplikacija za učenje jezika) je svojom sovom i video-klipom pod nazivom "Koton aj Džo" prešao 68 miliona pregleda i povećao angažman korisnika.

Igra Merge Fellas sa Brainrot memovima prešla je 2,1 milion preuzimanja za samo tri meseca.

Steal a Brainrot je dugo vreme jedina Robloks igra sa više od 25 miliona istovremenih igrača.

Od mima do tržišta

Program "OpenArt" omogućava korisnicima da bizarne ideje poput „ajkula u patikama“ pretvore u viralne Brejnrot video klipove. Platforma trenutno ima 6 miliona mesečnih korisnika i projektuje prihod od 20 miliona dolara godišnje.

Zašto Brainrot „radi“

Jednostavno za konzumiranje: klik, spoji, ponovi

Brze reklame: 3–7 sekundi haotičnog sadržaja hvata pažnju

Univerzalni humor: pokreti, muzika i vizuelni haos rade sami za sebe

Globalni efekat: u Indiji, 3D štampane Brejnrot igračke i figurice postaju hit, sa potencijalom tržišta od desetine hiljada komada godišnje

Rizici i psihološki efekti

Brejnrot može da uništi pažnju i fokus: loš san, rast anksioznosti i smanjenje koncentracije kod tinejdžera i dece su već zabeleženi. Neurolog Danijel Smol upozorava: „Svako od pet milijardi korisnika društvenih mreža može da dobije brain rot.“

Trend postoji odavno, ali i dalje donosi prihod

Brejnrot je, dakle, više od smešnih videa — to je profitabilan ekosistem koji koristi kratku pažnju korisnika za novac. Generacija Brejnrot pretvorila je zabavu u biznis. I dok se smejemo sovama i ajkulama u patikama, pitanje ostaje: koliko gubimo dok gledamo? I u Srbiji je "Brejnrot", posebno među decom, i dalje veoma popularan, iako je nastao još početkom prošle godine. Postoje i samolepljive sličice koje se mogu kupiti na kiosku i sakupljati. Što dovoljno govori o tome koliko jedna na prvi pogled besmislena ideja u eri interneta može da donese veliki prihod. Možda i po krilatici "što gluplje, to bolje".

