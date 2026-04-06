Reč je o promociji posebnih Lego kompleta kreiranih za Svetsko prvenstvo, koje će se ovog leta, u junu i julu, održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Spot je privukao veliku pažnju jer na prvi pogled prikazuje čuvenu četvorku kako sede za istim stolom i sklapaju Lego kockice.

Međutim, iza kulisa je drugačija priča. Naime, Mesi, Ronaldo, Mbape i Vinisijus nikada nisu bili zajedno tokom snimanja - svako od njih je snimao svoje scene odvojeno, a sve je kasnije spojeno u procesu montaže.

Uprkos tome, kampanja je bila izuzetno skupa. Lego je uložio čak osam miliona dolara u projekat, piše beIN Sports, koji takođe otkriva koliko je svaki od fudbalera zaradio.

Najveći deo je otišao Kristijanu Ronaldu, koji je inkasirao 3,5 miliona dolara. Lionel Mesi je zaradio 2,6 miliona, Kilijan Mbape 850 hiljada, dok je Vinisijus Žunior dobio 325 hiljada dolara.

Razlike u honorarima objašnjavaju se uticajem na društvenim mrežama. Ronaldo je i dalje neprikosnoveni kralj Instagrama sa čak 673 miliona pratilaca, dok Vinisijus, koji ima najmanju publiku među ovom četvorkom, ima oko 60 miliona pratilaca.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.