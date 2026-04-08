Na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije tokom prethodne sedmice zabeležen je rast cena u gotovo svim kategorijama stoke, a posebno kod prasadi, tovnih svinja i jagnjadi.

Iako je ponuda uglavnom ostala na prosečnom nivou, pojačana tražnja pred praznike dodatno je pogurala cene naviše, što već sada izaziva zabrinutost među kupcima.

Junad i bikovi: rast, ali i oscilacije

U sektoru govedarstva zabeležen je umeren rast cena u pojedinim regionima. U južnobačkom području otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma dostigla je 470 dinara po kilogramu, dok su se tovni bikovi SM rase u Loznici otkupljivali po sličnoj ceni. Na pijaci u Kraljevu poskupele su i krave za klanje, gde je dominantna cena iznosila 320 dinara po kilogramu.

Ipak, tržište nije ujednačeno. U srednjebanatskom i južnobanatskom regionu zabeležen je pad cena, pa je u južnom Banatu tovna junad prodavana za oko 400 dinara po kilogramu, uprkos slabijoj ponudi. U braničevskom regionu cene su ostale stabilne - telad su dostizala oko 800 dinara, dok je cena krava za klanje bila oko 240 dinara po kilogramu, piše STIPS.

Prasad i svinje predvode poskupljenja

Najveći rast cena zabeležen je kod prasadi i tovnih svinja, što je direktna posledica pojačane tražnje. U južnobačkom regionu cena prasadi dostigla je 370 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje koštale između 160 i 170 dinara. U srednjem Banatu prasad su se prodavala za oko 350 dinara, a tovne svinje i do 190 dinara po kilogramu.

Na pojedinim pijacama, poput onih u Loznici, Kraljevu i Leskovcu, cene prasadi išle su i do 450 dinara po kilogramu, što jasno ukazuje na snažan pritisak tražnje.

Podaci pokazuju da postoje značajne razlike u cenama od grada do grada. Dok pojedini regioni beleže snažan rast, u drugima su cene stabilnije ili čak u padu. Ipak, opšti trend na tržištu ostaje jasan - cene su u porastu.

Jagnjad najtraženija pred praznike

Rast cena beleži se i kod jagnjadi i jaradi. Na pijaci u Kraljevu cena je dostigla 470 dinara po kilogramu, dok je u srednjem Banatu iznosila oko 480 dinara. U braničevskom regionu jagnjad su dostizala i 500 dinara po kilogramu, što ih svrstava među najskuplje kategorije stoke.

Kupci su upravo za jagnjad pokazali najveće interesovanje, što je direktno povezano sa predstojećim praznicima i tradicionalnom potrošnjom.

Praznici podižu tražnju i cene

Trgovci i uzgajivači ističu da se uoči praznika redovno beleži rast tražnje za mesom, posebno jagnjetinom i prasetinom. Ove godine taj trend je još izraženiji, što dodatno utiče na rast cena i pritisak na tržište.

Ukupno gledano, tržište stoke u Srbiji trenutno karakteriše rast cena u većini kategorija, uz stabilnu ponudu i sve izraženiju tražnju. Najveći pritisak beleži se kod prasadi i jagnjadi, dok tržište junadi pokazuje regionalne oscilacije.

Kako se praznici približavaju, očekuje se da će cene ostati na visokom nivou, uz mogućnost dodatnog rasta u narednom periodu.

