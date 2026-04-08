Ugovore je korisnicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je istakla da je za ove namene opredeljeno gotovo 199 miliona dinara bespovratnih sredstava.

"Za unapređenje savetodavnih poslova opredeljeno je 105 miliona dinara kroz 12 ugovora, dok je za prognozno-izveštajne poslove predviđeno 93,8 miliona dinara u okviru 13 ugovora", navela je Pejović Ševrt, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

Ona je dodala da ova mera predstavlja sistemsku podršku poljoprivrednim proizvođačima u cilju podizanja njihovog znanja i informisanosti.

Govoreći o značaju poljoprivrednih stručnih službi, istakla je da one predstavljaju ključan izvor informacija sa terena i naglasila da imaju važnu ulogu u blagovremenom rešavanju problema poljoprivrednih proizvođača, kao i u kreiranju mera podrške za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, piše Tanjug.

U okviru javnog poziva podržane su poljoprivredne stručne službe iz Novog Sada, Vršca, Bačke Topole, Rume, Sombora, Sente, Zrenjanina, Kikinde i Sremske Mitrovice, kao i poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Subotici i Vrbasu, i Istraživačko-razvojni institut "Tamiš" u Pančevu.

