Veterinar Aleksandar Vukomanović je rekao da je Srbija dosta uskladila svoje zakone sa evropskim i da je poslednji put 2012. godine domaća životinja kod nas imala virus besnila, piše Euronews.



"Kod divlje životinje je poslednji put registrovan 2018. godine. Poštujemo vakcinaciju protiv besnila. Ona je kod nas obavezna po zakonu jednom godišnje i izgleda da smo uspeli da se dovedemo na nivo Evropske unije, što se tiče kontrole ove bolesti", kazao je.



Pravilnik, kojim se ukida Titar test, trebalo bi da bude ukinut krajem aprila, ukazao je veterinar.



"Za neke države, neke ostrvske zemlje, i dalje će biti potreban Titar antitela. Biće potreban za Veliku Britaniju, Japan. Oni će još uvek tražiti Titar antitela na virus besnila, pošto ne pripadaju Evropskoj uniji. Ovo se odnosi samo na Evropsku uniju", rekao je.



Naveo je koja će dokumentacija biti potrebna nakon ukidanja Titar testa.



"Dokumentacija ostaje ista. Dva dana pred put je dovoljno da dođete kod svog veterinara da vam izda sertifikat zdravstvenog stanja. Znači, da se popuni određeni formular u kom piše da je vaš kućni ljubimac vakcinisan protiv virusa besnila, protiv zaraznih bolesti za svoju vrstu, znači za pse i za mačke, i da je očišćen od unutrašnjih i spoljašnjih parazita u tom periodu", napomenuo je.



Dodao je da neke zemlje traže dodatnu dokumentaciju i da je najbolje da vlasnik kućnog ljubimca pozove veterinara nekoliko dana ranije i da navede gde putuje.



"Onda mi sa veterinarskom inspekcijom proveravamo šta je sve od dokumentacije potrebno za konkretnu zemlju", istakao je za Euronews Srbija Aleksandar Vukomanović.



Podsetio je da je vakcinisanje protiv besnila obavezno i da ljubimac može da putuje ukoliko je ona sprovedena.



