Čini se da je veštačka inteligencija preuzela svaki aspekt naših života. Oni koji je (još uvek) ne koriste brzo pokušavaju da nauče čemu služi, dok oni koji ne tvrde da mogu da žive i rade bez nje tvrde da više ne mogu da zamisle život i rad bez nje.

I dok se svakodnevno pojavljuju novi alati veštačke inteligencije koji zahtevaju nove veštine za korišćenje, to ne znači da možemo zaboraviti neke od drugih veština koje razvijamo godinama.

Rajan Roslanski, izvršni direktor LinkedIn-a, veruje da i dalje postoje veštine koje su "jedinstveno ljudske" i koje nas čine nezamenljivim.

Kako je istakao za Si-En-Bi-Si (CNBC), u razgovoru sa neuronaučnicima, organizacionim psiholozima, bihejvioralnim ekonomistima i drugim stručnjacima, došli su do zaključka da je pet veština ključno za razvoj, bez obzira na to koji posao radite i koje alate koristite.

Veštačka inteligencija prepoznaje obrasce i stvara mogućnosti na osnovu njih, ali ljudi su ti koji donose odluku o tome koje mogućnosti će iskoristiti i da li bi možda trebalo da idu u potpuno drugom pravcu.

Kako Roslanski ističe, upravo ta radoznalost nam pomaže da razvijemo nove veštine, razumemo sebe i otkrivamo svet oko sebe.

Brojni izumi kroz istoriju nastali su upravo zato što je neko bio radoznao i pitao se: "Šta ako uradimo ovo".

Na poslu, radoznalost nam pomaže da primetimo sve što se ne uklapa u rutinu, uobičajene obrasce ili da isprobamo nešto što ranije nismo probali.

Veštačka inteligencija može da izračuna koliko je neki potez rizičan, ali ljudi su ti koji će odlučiti da li se zaista isplati rizikovati. Biti hrabar znači biti spreman da preduzmemo akciju čak i ako nemamo sve informacije koje su nam potrebne ili ako je konačni rezultat neizvestan.

Na poslu to znači preduzimanje akcije i preduzimanje akcije, čak i ako ne znamo kakav će biti krajnji rezultat, ali i reći da nešto nije u redu nakon što su meseci rada uloženi u projekat.

Budite kreativni Mnogi alati veštačke inteligencije ostavljaju utisak da su bolji umetnici i kreativni ljudi od ljudi.

Sve što treba da uradite je da otkucate nekoliko rečenica instrukcija i pustite veštačku inteligenciju da generiše fotografiju, sliku, video ili tekst koji deluje kreativnije i zanimljivije od onoga što bi čovek uradio. Ali to nije baš tačno.

Kreativnost je sposobnost stvaranja nečega što je zaista novo i bez presedana. Ne samo kombinovanjem postojećih elemenata, već zamišljanjem nečega što nikada ranije nije postojalo.

Upravo sa tim veštačka inteligencija ima problem, jer svoje kreacije zasniva na izvorima iz kojih je učila.

Dakle, sve što "stvari“ je zapravo već negde viđeno ili korišćeno.

Ljudi ne samo da mogu da rešavaju probleme svojom kreativnošću, već i da stvaraju nove načine reagovanja na već poznate situacije.

Stoga, ovu kreativnost treba stalno razvijati.

Veštačka inteligencija može da imitira ton glasa ili da simulira zabrinutost za osobu sa kojom komunicira, ostavljajući utisak da razgovarate sa stvarnom osobom.

Međutim, to je i dalje samo mašina i dobro osmišljen algoritam. Koliko god ubedljivo zvučalo, samo ljudi mogu istinski osetiti zabrinutost i pokazati zabrinutost.

Empatija je komponenta koja nas čini ljudima, kako u životu tako i na poslu. Ona pretvara transakcije u odnose, a grupu ljudi u tim koji radi zajedno.

Ova ljudska komponenta empatije može biti ključna u rešavanju problema, posebno u konfliktnim ili ekstremnim situacijama gde su emocije na visokom nivou.

Bez obzira koliko je dobra u direktnom prevođenju, veštačka inteligencija i dalje ima problem sa prevođenjem, sa razumevanjem i suptilnim nijansama u komunikaciji. Osoba može mnogo više da kaže iz načina na koji gleda drugu osobu nego iz njenog govora tela i pogleda. Ovaj neformalni deo komunikacije može vam pomoći da razumete kada je neko anksiozan, zbunjen ili skeptičan, piše tportal.

I dalje morate reći veštačkoj inteligenciji da ste zbunjeni rečima, druga osoba će to razumeti po vašem izrazu lica ili tonu glasa. Komunikacija sa računarima, a zatim i sa alatima veštačke inteligencije, i dalje je ograničena na direktna uputstva i komentare. Ljudsko iskustvo je ono što nas, na kraju krajeva, čini boljim komunikatorima i ljudima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

