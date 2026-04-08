Zarada i do 1.800 evra nedeljno - Marija otkriva kako izgleda život hostese na jahti

Dok većina ljudi leto planira kroz nekoliko dana odmora, Marija Mimica Špoljar svoju svakodnevicu provodi na moru – radeći kao hostesa na luksuznim jahtama..

Autor:  Nina Stojanović
08.04.2026.10:43
Zarada i do 1.800 evra nedeljno - Marija otkriva kako izgleda život hostese na jahti
U razgovoru za Punkufer.dnevnik.hr otkriva kako izgleda realnost ovog posla, koliko se zaista zarađuje i zašto je snalažljivost na moru važnija od savršenog poznavanja pravila posluživanja.

Kako kaže, sve je počelo spontano.

"Nisam znala apsolutno ništa o tom poslu, ali mladost, ludost – i našla sam se na brodu," priseća se Marija kroz smeh, za punkufer.dnevnik.hr

Ta odluka pretvorila se u karijeru koja traje godinama, a danas vodi i sopstvenu edukaciju za hostese.

"Želela sam devojkama da prenesem znanje koje ja nisam imala. U moje vreme nije bilo edukacija, mentora ni kurseva. Trebalo mi je mnogo više vremena da savladam veštine kuvanja, bezbednosti i rada sa gostima," objašnjava Marija.

Dan koji traje i po 18 sati

Posao hostese na jahti daleko je od slike luksuza koju mnogi zamišljaju.

"Dan počinje oko šest ujutru. Ako smo vezani uz kopno, prva stanica je lokalna pekara kako bi goste na stolu dočekali svež hleb i peciva," kaže Marija.

Nakon doručka, posao se nastavlja bez pauze – čišćenje, pomoć kapetanu, priprema kabina i stalna dostupnost gostima.

"Tokom dana ste stalno dostupni. Treba li gostu oprema za ronjenje, hladno piće dok se kupa ili samo preporuka za kremu za sunčanje – vi ste tu."

Radni dan često traje do kasno uveče, a tempo ne opada tokom cele sezone.

Timski rad i život na malom prostoru

Na jahti je ključ u dobroj organizaciji i odnosu među članovima posade.

"Gosti odmah primete ako posada funkcioniše bez problema. Kada vide da pomažemo jedni drugima, oni se osećaju sigurno," objašnjava Marija.

Šta traže gosti luksuza

Kako kaže, sve više gostiju danas traži autentična iskustva, a ne samo popularne destinacije.

"Gosti sve više traže autentičnost. Žele da posete skrivene vinograde, male porodične restorane i intimne uvale," kaže ona.

Koliko se zapravo zarađuje

Iako je posao izuzetno zahtevan, zarada je jedan od glavnih razloga interesovanja.

"Dnevnice za hostese kreću se od 160 evra za početnice do 250 evra za iskusne profesionalke. To znači između 1.000 i 1.800 evra nedeljno," ističe Marija.

Dodaje da uz to dolaze i napojnice, ali i da posao ima svoju cenu.

"To je cena rada 24/7, odvojenosti od porodice i nedostatka ličnog prostora."

Posao koji nije za svakoga

Marija naglašava da je ključna veština snalažljivost.

"Uvek govorim devojkama – nešto ćete zaboraviti u prodavnici, gosti će promeniti plan u poslednjem trenutku... morate reagovati bez panike."

Za one koji razmišljaju o ovom poslu, savetuje da ga prvo isprobaju.

"Ovaj posao zahteva mnogo žrtve, ali ako imate snalažljivosti i volite more, on će vam uzvratiti na najbolji mogući način," zaključuje Marija.

