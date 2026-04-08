Dvonedeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv, izjavio je regionalni zvaničnik uključen u pregovore.

Prema njegovim rečima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmeriti prihod od taksi, preneo je AP.

Ormuski moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, ali je međunarodna zajednica taj prolaz do sada smatrala međunarodnim plovnim putem kroz koji se brodovi slobodno kreću, bez plaćanja putarine, piše B92.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.

Šarif je na mreži Iks naveo da su obe strane pokazale "izuzetnu mudrost i razumevanje" i ostale konstruktivno angažovane u cilju postizanja mira i stabilnosti.

Pakistanski premijer je, takođe, pozvao delegacije Irana i SAD da dođu u Islamabad u petak, 10. aprila, kako bi nastavili pregovore o konačnom sporazumu za rešavanje svih sporova.

Šarif je poslednjih dana imao važnu ulogu u pokušajima diplomatskog posredovanja između zaraćenih strana, a u utorak je zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da odloži planiranu eskalaciju napada na Iran, preneo je "Gardijan". Izrazio je nadu da će predstojeći "Islamabadski razgovori" dovesti do održivog mira i najavio mogućnost novih pozitivnih vesti u narednim danima.

Izraelske snage nastavile su tokom noći i jutros napade širom Libana uprkos tvrdnjama pakistanskog premijera da su Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici postigli trenutni prekid vatre koji obuhvata i Liban, prenela je Al Džazira.

