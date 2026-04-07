"Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija, raspodeljenih u podgrupe koje pokrivaju 19 infrastrukturnih pitanja koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE). Prošle godine završili smo Preliminarnu tehničku studiju o mirnodopskoj primeni nuklearne energije i sad smo u prvoj fazi nuklearnog programa", rekla je Đedović Handanović, saopšteno je iz ministarstva rudarstva i energetike.

Kako je navela, u okviru podgrupa definisan je najveći deo projektnih zadataka u ovoj fazi.

"Sada je važno da budemo efikasni i da u kratkom roku krenemo u raspisivanje nabavki za izradu studija koje će pokriti teme koje se obraćuju u prvoj fazi, što je posao koji će raditi institucije i stručnjaci iz zemlje i inostranstva“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da je Francuska agencija za razvoj (AFD) iskazala zainteresovanost za finansiranje izrade studija koje bi pokrile deo tema u prvoj fazi nuklearnog programa, a to su razvoj kadrova, izbor lokacije, uključivanje domaće industrije, i informisanje javnosti, a koje bi se radile u saradnji sa francuskom kompanijom EDF.

Prema njenim rečima , cilj je da do sredine iduće godine bude završena izrada svih studija koje su potrebne za donošenje informisane odluke Vlade o realizaciji nuklearnog programa.

"Na taj način bi do 2032. Srbija mogla da bude spremna za izbor tehnologije i ulazak u proces ugovaranja izgradnje, kako bi posle 2040. godine nuklearna elektrana mogla da se nađe na mreži", navela je Đedović Handanović.

Međuresorna ekspertska Radna grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, zajedno sa Grupom za pripremu i primenu Programa nuklearne energije, koja je formirana kao unutrašnja jedinica u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, zajedno čine Nacionalno telo za sprovođenje programa nuklearne energije (NEPIO).

Na sastanku su učestvovali rukovodioci podgrupe za zakonodavni i regulatorni okvir, nuklearnu sigurnost i zaštitu od jonizujućeg zračenja viši naučni saradnik na Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" Đorđe Lazarević, za javno informisanje, razvoj kadrova i uključivanje zainteresovanih strana vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpskog nuklearnog društva Koviljka Stanković, za organizovanje sistema upravljanja, finansiranja i nabavke v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za sektor elektroenergetike Radoš Popadić, za izbor tehnologije, industrijsko učešće, izbor lokacije, uključivanje u električnu mrežu i zaštitu životne sredine nezavisni konsultant Zoran Drače.

Učestvovali su i rukovodioci podgrupe za nuklearni gorivni ciklus i nuklearni otpad stručno-tehnički saradnik Laboratorije za radioizotope Instituta za nuklearne nauke "Vinča" Milutin Jevremović, za zaštitu od proliferacije nuklearnih materijala, nuklearnu bezbednost i fizičku zaštitu i planiranje u vanrednim situacijama rukovodilac Sektora za nuklearnu bezbednost u "Nuklearnim objektima Srbije" d.o.o Miloš Mladenović.

