Ovim potezom, Grčka se pridružila sve većem broju evropskih zemalja koje žele da ograniče pristup onlajn platformama za maloletnike, izveštava Rojters.

Slične mere u drugim zemljama Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija i Španija takođe rade na sličnim zabranama.

One slede primer Australije, koja je postala prva zemlja na svetu koja je blokirala pristup društvenim mrežama deci mlađoj od 16 godina.

Ovaj potez dolazi usred rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih, uključujući zavisnost, anksioznost, depresiju i izloženost štetnom sadržaju.

Stručnjaci takođe upozoravaju na rizike kao što su sajber maltretiranje i zloupotreba ličnih podataka. Istovremeno, kritičari upozoravaju da bi potpune zabrane mogle biti teške za sprovođenje i da bi mogle podstaći decu da zaobilaze pravila koristeći tuđe naloge ili lažne informacije.

Neki se umesto toga zalažu za strožu regulaciju sadržaja i veću odgovornost platformi.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.