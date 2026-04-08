Preliminarne procene pokazuju da se na toj lokaciji nalazi oko 57 milijardi kubnih metara gasa, kao i oko 130 miliona barela kondenzata, prenosi Rojters.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada je domaća proizvodnja gasa u Egiptu u padu poslednjih godina, dok zemlja istovremeno trpi posledice rata sa Iranom, posebno u energetskom sektoru, jer se u velikoj meri oslanja na uvoz goriva.

Nalazište se nalazi oko 70 kilometara od obale, na relativno maloj dubini mora, i veoma blizu postojeće infrastrukture, što omogućava brži i efikasniji razvoj projekta, piše Tanjug.

Bušotina je izvedena nakon što je 2025. godine potpisan sporazum sa egipatskim vlastima o produženju koncesije Temsah na još 20 godina. Eni upravlja projektom sa udelom od 50 procenata, zajedno sa BP, dok se operacije sprovode preko zajedničkog preduzeća Petrobel, u partnerstvu sa egipatskom državnom naftnom kompanijom.

