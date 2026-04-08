Objava u utorak uveče označila je oštar preokret u odnosu na njegovo vanredno upozorenje ranije tog dana, kada je rekao da će "čitava civilizacija umreti večeras" ako se njegovi zahtevi ne ispune.

Načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, i premijer Šehbaz Šarif pomogli su u posredovanju u prekidu vatre.

Šarif je u objavi na Iks-u rekao da je pozvao iransku i američku delegaciju na sastanak u Islamabadu u petak.

Tramp: "Ovo će biti bilateralni prekid vatre"

Sporazum u poslednjem trenutku bio je uslovljen time da Iran pristane da privremeno okonča blokadu isporuka nafte i gasa kroz moreuz, rekao je Tramp.

Tim plovnim putem obično se prevozi oko petine globalnih pošiljki nafte. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je u saopštenju rekao da će Teheran zaustaviti kontranapade i osigurati bezbedan prolaz kroz plovni put ako napadi na njega prestanu.

"Ovo će biti bilateralni prekid vatre. Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo odmakli ka konačnom sporazumu o dugoročnom MIRU sa Iranom i MIRU na Bliskom istoku", napisao je Tramp.

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost predstavio je sporazum kao pobedu nad SAD, tvrdeći da je Tramp prihvatio iranske uslove za prekid neprijateljstava. Tramp je francuskoj novinskoj agenciji AFP rekao da je to "puna i apsolutna pobeda".

Evo 10 ključnih činjenica o primirju u Iranu

Sporazum predstavlja oštar preokret nakon što je Tramp ranije tog dana zapretio razornim napadima na iransku civilnu infrastrukturu. Prekid vatre uslovljen je time da Iran obnovi bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za globalnu trgovinu naftom.

Iran je saopštio da će obustaviti napade i obezbediti prolaz ako napadi na njegovu teritoriju prestanu.

Mirovni pregovori trebalo bi da počnu u Islamabadu 10. aprila, uz posredovanje Pakistana. Izrael podržava prekid vatre, ali uz uslove i bez obustave operacija u Libanu, gde se borbe nastavljaju.

Uprkos objavi o prekidu vatre, napadi i razmena vatre su se nastavili, uključujući raketne napade i vazdušne udare.

Rat traje već šest nedelja i odneo je više od 5.000 života u skoro dvanaest zemalja, uključujući veliki broj civila.

Tržišta su reagovala mirno, cene nafte su pale, a berze su rasle zbog očekivanja stabilizacije.

Analitičari upozoravaju da je prekid vatre krhak i da postoje sumnje da Iran pokušava da kupi vreme, dok Tramp pokušava da prikaže sukob kao pobedu SAD.

"Potpuna i totalna pobeda. 100 odsto. Nema sumnje u to", rekao je Tramp kada su ga pitali da li proglašava prekid vatre pobedom.

Izvor upoznat sa razgovorima izrazio je oprez u vezi sa dvonedeljnim prekidom vatre, rekavši da američka strana veruje da Iran možda pokušava da kupi vreme.

Primirje uslovljeno ponovnim otvaranjem moreuza

Izrael je podržao odluku o obustavljanju napada na Iran na period od dve nedelje, saopštila je kancelarija premijera Bendžamina Netanjahua.

Prekid vatre se ne odnosi na Liban, dodaje se, u očiglednoj suprotnosti sa komentarima pakistanskog premijera Šarifa, koji je ranije rekao da sporazum uključuje obustavu izraelske kampanje u Libanu.

Libanska državna novinska agencija NNA izvestila je o kontinuiranim izraelskim napadima širom južnog Libana, uključujući artiljerijsko granatiranje i vazdušni napad u zoru na zgradu u blizini bolnice u kojoj su poginule četiri osobe. Takođe je izvestila o napadima na nekoliko drugih gradova i medicinsku ustanovu u kojima su povređeni ljudi.

Nije odmah bilo jasno koliko brzo će prekid vatre stupiti na snagu na drugim mestima. Izraelski mediji su javili da će početi nakon što Iran ponovo otvori moreuz i da Izrael očekuje da će se iranski napadi nastaviti u međuvremenu.

Irački islamski otpor je takođe saopštio da će obustaviti operacije u Iraku i širom regiona na dve nedelje.

Više od sat vremena nakon Trampove objave, izraelska vojska je saopštila da je identifikovala rakete lansirane iz Irana, a eksplozije presretnutih raketa mogle su se čuti u Tel Avivu. Zemlje Zaliva, uključujući Kuvajt, Bahrein, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, takođe su izdale gotovo istovremena upozorenja i aktivirale protivvazdušnu odbranu. Izraelski mediji su naveli da njihova vojska uzvraća udarce na lansirne lokacije u Iranu.

Tramp, koji je poslednjih nedelja izneo niz pretnji, a zatim odustao, rekao je da ga je napredak između dve strane podstakao da pristane na prekid vatre. Rekao je da je Iran predstavio predlog od 10 tačaka koji je "izvodljiva osnova" za pregovore i da očekuje da će sporazum biti "finalizovan i završen" u roku od dve nedelje.

Tržišta su reagovala sa olakšanjem dok su cene nafte padale, akcije rasle, a dolar oslabio u azijskoj trgovini, podstaknuta nadama da bi trgovina kroz moreuz mogla da se nastavi.

Svetski lideri su takođe pozdravili primirje, a australijska vlada je napomenula da "što duže traje rat, to je značajniji uticaj na globalnu ekonomiju i veća je ljudska cena".

Slaganjem sa primirjem, Tramp možda pokazuje svest da rat - koji je veoma nepopularan u mnogim delovima SAD - traje duže nego što je očekivao, rekli su analitičari.

Iznenadni preokret događaja

Trampova objava krunisala je buran dan kojim je dominirala njegova pretnja da će uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran ponovo ne otvori moreuz. To je uznemirilo svetske lidere, potreslo globalna tržišta i izazvalo široku osudu, uključujući kritike šefa Ujedinjenih nacija i pape Lava.

Neki stručnjaci za međunarodno pravo rekli su da bi neselektivni napad na civilnu infrastrukturu mogao da se smatra ratnim zločinom.

Zatvaranje Ormuskog moreuza dovelo je do skoka cena nafte, povećavajući izglede za globalni ekonomski pad ili čak recesiju. Američka Administracija za energetske informacije upozorila je ranije u utorak da bi cene goriva mogle da nastave da rastu mesecima čak i nakon ponovnog otvaranja moreuza.

Sa kampanjom za srednjoročne izbore u SAD pojačava, Trampov rejting odobravanja je dostigao najniži nivo ikada, što dovodi njegovu Republikansku stranku u opasnost da izgubi tesnu većinu u Kongresu.

Ankete pokazuju da se velika većina Amerikanaca protivi ratu i da su frustrirani rastućim cenama gasa. Kako se vreme bližilo Trampovom roku u 20 časova po istočnom vremenu, u sredu u dva sata ujutru po srednjoevropskom vremenu, američki i izraelski napadi na Iran su se intenzivirali, pogođeni su železnički i drumski mostovi, aerodrom i petrohemijska fabrika.

Američke snage su pogodile ciljeve na ostrvu Harg, gde se nalazi glavni iranski terminal za izvoz nafte.

