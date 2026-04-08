Rat u Iranu već ostavlja ozbiljne posledice po globalnu auto-industriju, a analitičari upozoravaju da bi čak i brz završetak sukoba mogao da izazove pad prodaje veći od 1,4 miliona vozila do kraja 2027. godine, piše B92.

Glavni problem je Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

Iako nije zvanično zatvoren, mnoge brodarske kompanije ga izbegavaju zbog bezbednosnih rizika, što izaziva poremećaje u lancima snabdevanja, rast troškova transporta i kašnjenja isporuka novih vozila.

Prema preliminarnim procenama kompanije S&P Global Mobility, ako ograničenja potraju do kraja aprila, globalna prodaja novih automobila u 2026. mogla bi da bude manja za 800.000 do 900.000 jedinica, dok bi dodatnih 500.000 vozila moglo biti izgubljeno tokom 2027. godine.

Posebno su pogođena tržišta zemalja Zaliva, gde se očekuje pad od oko 200.000 vozila, uz duže rokove isporuke i više cene.

Posledice će se osetiti i u Aziji, pre svega u Japanu, Južnoj Koreji i Kini, gde bi skuplja energija i problemi sa logistikom mogli da uspore proizvodnju.

Analitičari upozoravaju da je ovo optimistični scenario koji podrazumeva postepeno normalizovanje pomorskog saobraćaja u drugoj polovini 2026. godine.

Ako sukob potraje duže, posledice po proizvodnju i prodaju automobila mogle bi biti još ozbiljnije.

